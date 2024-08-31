Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен вывести СКА на новый уровень. Ему надо забыть про свои титулы и победы – клуб не выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне»

Дмитрий Губерниев оценил переход Евгения Кузнецова в СКА

«Кузнецов способен вывести СКА на новый уровень.

Сейчас ему надо забыть про свои титулы и победы, так как петербургский клуб не выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

Кузнецов будет под двойным прессом, который он должен выдержать. Безусловно, он способен это сделать», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.