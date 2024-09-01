Толчинский о Кузнецове: «Суперпозитивный человек, очень простой в общении. Женя создает веселую атмосферу и показывает мастерство на льду»
Сергей Толчинский рассказал, как в СКА приняли Евгения Кузнецова.
– Женя – суперпозитивный человек, очень простой в общении, поэтому он в первый же день спокойно влился в коллектив, создает веселую атмосферу и показывает мастерство на льду.
– Наличие такого статусного игрока, как Кузнецов, воодушевит СКА на достижение высоких целей?
– Надеюсь, так и будет. И также у нас сейчас очень сплоченный коллектив, и Женя его еще больше сплачивает, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
Как Кузнецов осваивается в СКА: стал капитаном и участвует в экспериментах Ротенберга
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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