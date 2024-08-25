Кручинин об игре за «Северсталь»: «Планирую получать удовольствие от хоккея. Я не молодею. В любой команде выполнял бы роль взрослого дяденьки, наставника»

Теги Северсталь КХЛ Турнир имени Пучкова Алексей Кручинин Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Кручинин высказался о матче с «Куньлунем» (7:3) на турнире имени Пучкова.

– Забили сегодня голы в меньшинстве, но не делали ничего сверхъестественного. Просто в меньшинстве была хорошая реализация.

В команде сейчас много молодых ребят. Они молодцы. Здорово проявили себя в этой игре. Сейчас они еще поднаберутся опыта. Мы гордимся ими.

– Какую роль выполняете в новой команде после перехода?

– В первую очередь, планирую получать удовольствие от хоккея. Я не молодею. В любой команде выполнял бы роль взрослого дяденьки, наставника.

– Какой командой будет «Северсталь» в новом сезоне?

– Быстрой, атакующей и мобильной командой, – сказал нападающий «Северстали» Алексей Кручинин.

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