Кручинин об игре за «Северсталь»: «Планирую получать удовольствие от хоккея. Я не молодею. В любой команде выполнял бы роль взрослого дяденьки, наставника»

Алексей Кручинин высказался о матче с «Куньлунем» (7:3) на турнире имени Пучкова.

– Забили сегодня голы в меньшинстве, но не делали ничего сверхъестественного. Просто в меньшинстве была хорошая реализация.

В команде сейчас много молодых ребят. Они молодцы. Здорово проявили себя в этой игре. Сейчас они еще поднаберутся опыта. Мы гордимся ими.

– Какую роль выполняете в новой команде после перехода?

– В первую очередь, планирую получать удовольствие от хоккея. Я не молодею. В любой команде выполнял бы роль взрослого дяденьки, наставника.

– Какой командой будет « » в новом сезоне?

– Быстрой, атакующей и мобильной командой, – сказал нападающий «Северстали» .