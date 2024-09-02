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  • Кожевников о чирлидершах: «Пусть везде танцуют, мне вообще женщины нравятся. Игроки на льду #####, если кто-то отвлекается от хоккея»
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Кожевников о чирлидершах: «Пусть везде танцуют, мне вообще женщины нравятся. Игроки на льду #####, если кто-то отвлекается от хоккея»

Александр Кожевников поделился мнением о чирлидершах на хоккее.

«Мне все равно, где они танцуют: на сцене или на лестницах между трибун. Мне вообще женщины нравятся. Их нельзя убирать, пусть везде танцуют.

А если кто-то отвлекается от хоккея – пускай! Значит, игроки на льду ##### [ужасные], раз на девушек отвлекаются», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
болельщики
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
брань
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