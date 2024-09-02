Кожевников о чирлидершах: «Пусть везде танцуют, мне вообще женщины нравятся. Игроки на льду #####, если кто-то отвлекается от хоккея»
Александр Кожевников поделился мнением о чирлидершах на хоккее.
«Мне все равно, где они танцуют: на сцене или на лестницах между трибун. Мне вообще женщины нравятся. Их нельзя убирать, пусть везде танцуют.
А если кто-то отвлекается от хоккея – пускай! Значит, игроки на льду ##### [ужасные], раз на девушек отвлекаются», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о Разине после «Нефтехимика»: «Должен был остыть и извиниться, но вместо этого пошел мутный поток сознания. То, что он попутал берега, понял еще в плей-офф»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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