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  • Александр Кожевников: «Надо детский спорт менять, чтобы все занимались, а не только богатые. Из богатых найдите мне хотя бы двух нормальных игроков, одного я найду, а двух сложно»
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Александр Кожевников: «Надо детский спорт менять, чтобы все занимались, а не только богатые. Из богатых найдите мне хотя бы двух нормальных игроков, одного я найду, а двух сложно»

Александр Кожевников высказался о возвращении россиян из Северной Америки в КХЛ

В это межсезонье в Россию вернулись Евгений Кузнецов, Никита Зайцев, Александр Барабанов, Денис Гурьянов и другие хоккеисты.

«Возвращение российских игроков из НХЛ – положительная тенденция. Вы даже не представляете, сколько вообще уезжает ребят.

Посмотрели, не получается. Хотели стать великими игроками, что является хорошим позывом, но не у всех же получается. Там же надо иметь своих тренеров. Вот и частенько выходит, что едут назад.

Систематизировать или ограничивать выезд по сути бессмысленно, с 16 лет можно уехать с разрешения родителей, это по конституции. На самом деле надо детский спорт менять, чтобы все дети занимались, а не только богатые.

Проблема в том, чтобы найти в целом нормальных игроков. Из богатых людей найдите мне хотя бы двух, одного я найду, а двух сложно. У многих банально не хватает денег.

Надо думать не о тех, кто уезжает, а о том, чтобы здесь детский хоккей развивался. Тогда мы даже не будем обращаться внимания на то, сколько уехало за океаном, а сколько вернулось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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детский хоккей
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