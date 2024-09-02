Александр Кожевников: «Салават» – самый легионерозависимый клуб КХЛ. Теперь это середняк уровня «Амура»
– Летом вы критиковали Уфу.
– Не отказываюсь от своих слов. Теперь Уфа – самый легионерозависимый клуб КХЛ, тот же матч с «Нефтехимиком» это доказал.
Интересно последить, как, по сути, с одним звеном «Салават» пройдет предстоящий марафон.
– Кто теперь для вас фаворит Востока?
– Лидеры Запада понятны – столичные клубы, СКА, Ярославль. А вот на Востоке – «каша».
Омск могут надломить травмы Буше и Ткачева. Екатеринбург по-прежнему непредсказуем, то заснет, то проснется.
У Казани и Челябинска полные составы, но первая играет в трусоватый хоккей, а второй, наоборот, слишком много внимания уделяет атаке, на чем его в последнем матче подловил Хабаровск.
Про Уфу уже сказал, теперь это середняк уровня «Амура», который, наоборот, летом укрепился.
Также в нижней группе возрастная «Сибирь» и «Барыс», который после неудачного олимпийского турнира теперь будет долго восстанавливаться.
Поэтому Восточную конференцию воспринимаю как размытую. Не вижу в ней явных лидеров, ее будет трясти, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий