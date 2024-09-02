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  • Экс-директор «Трактора»: «Гру – средний тренер, не вижу в нем изюминки. Ему нужно поменьше болтать и быть поскромнее – говорит общие фразы, льстит руководству и игрокам»
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Экс-директор «Трактора»: «Гру – средний тренер, не вижу в нем изюминки. Ему нужно поменьше болтать и быть поскромнее – говорит общие фразы, льстит руководству и игрокам»

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о Бенуа Гру.

Канадский специалист возглавил челябинский клуб в это межсезонье.

«Пока про Бенуа Гру не могу сказать ни хорошего, ни плохого – обычный средний тренер, хотя видно, что опыт у него есть. Не вижу в нем изюминки.

Еще он много говорит – общие фразы обо всем и ни о чем, льстит руководству и игрокам. Я считаю, что ему нужно поменьше болтать. С журналистами, конечно, надо общаться, но быть поскромнее.

Впрочем, можно отметить, что команда старается, немного встрепенулся Никита Тертышный, и появилась здоровая конкуренция. Хочется верить, что в сезоне нас ждет приятный сюрприз.

Гру, в принципе, правильные вещи говорит, что сразу команда не строится, и что каждую игру, каждую тренировку нужно добавлять», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Никита Тертышный
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