Экс-директор «Трактора»: «Гру – средний тренер, не вижу в нем изюминки. Ему нужно поменьше болтать и быть поскромнее – говорит общие фразы, льстит руководству и игрокам»

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о Бенуа Гру.

Канадский специалист возглавил челябинский клуб в это межсезонье.

«Пока про Бенуа Гру не могу сказать ни хорошего, ни плохого – обычный средний тренер, хотя видно, что опыт у него есть. Не вижу в нем изюминки.

Еще он много говорит – общие фразы обо всем и ни о чем, льстит руководству и игрокам. Я считаю, что ему нужно поменьше болтать. С журналистами, конечно, надо общаться, но быть поскромнее.

Впрочем, можно отметить, что команда старается, немного встрепенулся Никита Тертышный , и появилась здоровая конкуренция. Хочется верить, что в сезоне нас ждет приятный сюрприз.

Гру, в принципе, правильные вещи говорит, что сразу команда не строится, и что каждую игру, каждую тренировку нужно добавлять», – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.