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Гру о Кравцове: «Виталий очень талантлив. Он движется в правильном направлении. У него есть все, чтобы провести сезон на хорошем уровне»

Бенуа Гру поделился мнением о форварде Виталии Кравцове.

«Когда меня в июне назначили на должность главного тренера, у нас состоялся разговор с Виталием. Мы говорили о многом, в том числе о его карьере в Северной Америке. Я прекрасно понимаю, с чем он мог столкнуться.

Определенно я уже тогда понимал, что он очень талантлив. Моя работа как тренера, это дать шанс каждому игроку. Надеюсь, что каждый игрок после сезона скажет, что нам дали шанс и мы своим трудом заработали право на этот шанс.

Сейчас, думаю, Виталию комфортно в той системе, в которой мы работаем, ему комфортно с партнерами по звену. Мы хотим, чтобы у него все получилось. Самое главное будет за ним.

Он движется в правильном направлении, появляется в арене с улыбкой и поддерживает хороший уровень коммуникации в команде. У него есть все, чтобы провести сезон на хорошем уровне», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoВиталий Кравцов
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