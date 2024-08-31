Гру о Челябинске: «Безопасность – главное, что я чувствую. Нет полицейских сирен каждые несколько секунд. Спокойно, чисто, люди выглядят счастливыми»
– Как вам теперь Челябинск? Успели что-то посмотреть?
– Большую часть времени я провожу в арене. Здесь отличный ресторан с очень вкусной едой. Я не так много выхожу в город.
Хотя удалось побывать в хороших ресторанах, где мне очень понравилось. Челябинск мне кажется спокойным городом. Не сравнить с Нью-Йорком, где я жил.
Теперь жду поездки в Москву, чтобы почувствовать суету этого города. А в Челябинске очень спокойно, что мне нравится.
Как-то я попросил водителя оставить меня на прогулочной улице. Там можно купить кофе и сесть посмотреть на гуляющих людей.
Надеюсь, что я смогу подучить русский язык, что очень поможет мне.
Главное, что я чувствую насчет Челябинска – безопасность. Нет полицейских сирен каждые несколько секунд.
Тут спокойно, безопасно и чисто, а люди выглядят счастливыми, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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