Гру о Челябинске: «Безопасность – главное, что я чувствую. Нет полицейских сирен каждые несколько секунд. Спокойно, чисто, люди выглядят счастливыми»

Бенуа Гру поделился мыслями о Челябинске

– Как вам теперь Челябинск? Успели что-то посмотреть?

– Большую часть времени я провожу в арене. Здесь отличный ресторан с очень вкусной едой. Я не так много выхожу в город.

Хотя удалось побывать в хороших ресторанах, где мне очень понравилось. Челябинск мне кажется спокойным городом. Не сравнить с Нью-Йорком, где я жил.

Теперь жду поездки в Москву, чтобы почувствовать суету этого города. А в Челябинске очень спокойно, что мне нравится.

Как-то я попросил водителя оставить меня на прогулочной улице. Там можно купить кофе и сесть посмотреть на гуляющих людей.

Надеюсь, что я смогу подучить русский язык, что очень поможет мне.

Главное, что я чувствую насчет Челябинска – безопасность. Нет полицейских сирен каждые несколько секунд.

Тут спокойно, безопасно и чисто, а люди выглядят счастливыми, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.