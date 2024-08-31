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  • Бенуа Гру: «Стиль «Трактора» должен быть не атакующим и не оборонительным. Мы играли против «Локомотива» – лучшие команды мира показывают такой хоккей»
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Бенуа Гру: «Стиль «Трактора» должен быть не атакующим и не оборонительным. Мы играли против «Локомотива» – лучшие команды мира показывают такой хоккей»

Бенуа Гру ответил на вопрос о том, в какой хоккей должен играть «Трактор»

– Каким вы видите стиль хоккея, в который должен играть «Трактор»?

– Скажу в общих словах: мы хотим, чтобы у нас была сбалансированная команда, чтобы могли играть и в обороне, и в нападении.

Стиль должен быть не атакующим и не оборонительным. Для меня баланс – это главное. 

– Игроки уже говорят, что «Трактор» показывает североамериканский стиль.

– Для меня это не североамериканский стиль, а переходный. Наша игра основана на катании, передачах, выборе позиции, чекинге и тяжелой работе.

Когда мы играли против «Локомотива», я заметил, что его игра немного похожа на это. На мой взгляд, лучшие команды мира показывают такой хоккей.

Я смотрел финал Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом», и какие там были счета? 2:1, 1:0, 3:1, 3:2. Плотный чекинг, отсутствие ошибок – таков стиль чемпионской команды.

«Берлин» в финале чемпионата Германии показывал ту же игру. Так же, как и «Цюрих» и в чемпионате Швейцарии. Так же, как и «Флорида» в НХЛ и «Херши» в АХЛ. В этом стиле играют лучшие команды мира, и в этом наша цель.

Этот хоккей доставляет удовольствие болельщикам и является очень эффективным, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoЛокомотив
logoТрактор
logoФлорида
logoНХЛ
logoАХЛ
logoЦюрих
logoХерши
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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