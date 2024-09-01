Жамнов о Ковальчуке: «Илья взял творческий отпуск. Он точно вернется в спорт, вопрос – в каком качестве»

Алексей Жамнов поделился мнением о будущем Ильи Ковальчука.

В минувшем сезоне 41-летний форвард провел 25 матчей за «Спартак » и набрал 8 (4+4) очков. Новый контракт с клубом Ковальчук не подписывал, но и не объявлял о завершении карьеры.

– Прокомментируйте будущее Ильи Ковальчука.

– Илья взял творческий отпуск. Думаю, что он сам должен определиться, чем заниматься. Он в спорт вернется точно. Вопрос – в каком качестве, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .

Что будет с Ковальчуком: почему он без контракта, продолжает ли карьеру, кем видит себя