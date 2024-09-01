Жамнов о Ковальчуке: «Илья взял творческий отпуск. Он точно вернется в спорт, вопрос – в каком качестве»
Алексей Жамнов поделился мнением о будущем Ильи Ковальчука.
В минувшем сезоне 41-летний форвард провел 25 матчей за «Спартак» и набрал 8 (4+4) очков. Новый контракт с клубом Ковальчук не подписывал, но и не объявлял о завершении карьеры.
– Прокомментируйте будущее Ильи Ковальчука.
– Илья взял творческий отпуск. Думаю, что он сам должен определиться, чем заниматься. Он в спорт вернется точно. Вопрос – в каком качестве, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Что будет с Ковальчуком: почему он без контракта, продолжает ли карьеру, кем видит себя
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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