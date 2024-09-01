  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о Ковальчуке: «Илья взял творческий отпуск. Он точно вернется в спорт, вопрос – в каком качестве»
0

Жамнов о Ковальчуке: «Илья взял творческий отпуск. Он точно вернется в спорт, вопрос – в каком качестве»

Алексей Жамнов поделился мнением о будущем Ильи Ковальчука.

В минувшем сезоне 41-летний форвард провел 25 матчей за «Спартак» и набрал 8 (4+4) очков. Новый контракт с клубом Ковальчук не подписывал, но и не объявлял о завершении карьеры.

– Прокомментируйте будущее Ильи Ковальчука.

– Илья взял творческий отпуск. Думаю, что он сам должен определиться, чем заниматься. Он в спорт вернется точно. Вопрос – в каком качестве, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Что будет с Ковальчуком: почему он без контракта, продолжает ли карьеру, кем видит себя

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoИлья Ковальчук
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Щитов: «Ковальчук – легенда! Он нашему хоккею точно нужен. Человек с таким опытом обязательно принесет колоссальную пользу»
19 мая, 13:33
Алексей Жамнов: «Ковальчук относился профессионально, когда не был в составе «Спартака» – никаких обид. Игроки получили колоссальный опыт»
29 апреля, 15:12
Алексей Жамнов: «С Морозовым договоримся, думаю. Иван никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал»
99 апреля, 12:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Толчинский о Кузнецове: «Суперпозитивный человек, очень простой в общении. Женя создает веселую атмосферу и показывает мастерство на льду»
1сегодня, 10:00
Ротенберг поздравил учителей с 1 сентября: «Путь знаний не должен заканчиваться никогда, мы учимся всю жизнь. Спасибо всем моим учителям»
8сегодня, 09:15Фото
Биссоннетт о Казинсе в «Оттаве»: «Ник – абсолютный кусок дерьма, если играешь против него. Шикарная сделка»
1сегодня, 08:46
Зайцев о работе с Ротенбергом: «Хорошая система, все четко. Никаких нареканий, все нравится»
9сегодня, 08:27
Александр Медведев: «Кузнецов сам захотел в СКА – принял наши принципы. У нас обновление команды в гораздо меньше объеме в этом сезоне – костяк сохранился»
42вчера, 19:45
76 тысяч болельщиков посетили презентацию «Трактора». Guf и Gayazovs Brothers выступили как хедлайнеры
32вчера, 19:05Фото
Ротенберг о Плотникове: «Он выигрывал Кубок Гагарина в СКА, но тренер не видел его в составе – у меня было другое мнение. Я как главный тренер вернул Сергея обратно»
17вчера, 18:29
Кубок мэра Москвы. «Спартак» отыгрался с 1:3 и обыграл «Автомобилист», ЦСКА победил «Торпедо»
23вчера, 18:05
Гретцки о смерти Годро: «Вся моя семья опустошена этой бессмысленной трагедией. Мы потеряли двух замечательных людей. Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить»
2вчера, 17:50
СКА обменял Синяткина в «Куньлунь» и получил права на Хольмстрема
8вчера, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Комтуа о переходе в КХЛ: «Решил, что это лучший вариант для меня. Все пожелали удачи, никто не говорил негатива»
сегодня, 09:45
Защитник «Юты» Коул о названии команды: «Юта Йети» очень хорошо ложится на язык с лингвистической точки зрения»
4сегодня, 09:31
Карпов о причинах перехода в «Сибирь»: «Потолок зарплат появился. Игроки расходятся в разные команды, клубы становятся сильнее»
1сегодня, 08:59
Бортуццо подписал двусторонний контракт с «Ютой» на сезон. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч
2вчера, 19:55
Директор «Спартака» о Цыплакове в НХЛ: «Если что‑то не пойдет, первой опцией будет возвращение к нам. У нас хорошие отношения с Максимом»
4вчера, 19:31
Бенуа Гру: «Стиль «Трактора» должен быть не атакующим и не оборонительным. Мы играли против «Локомотива» – лучшие команды мира показывают такой хоккей»
3вчера, 19:15
Жамнов о победе над «Автомобилистом»: «Биттен довольно неплохо сыграл. Нужно время для адаптации, стараемся подсказывать»
1вчера, 18:52
Дмитрий Губерниев: «Кузнецов способен вывести СКА на новый уровень. Ему надо забыть про свои титулы и победы – клуб не выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне»
5вчера, 18:42
Комтуа о русском языке: «Хочу научиться составлять хотя бы простые и самые необходимые предложения»
2вчера, 18:15
Уилл Бутчер: «КХЛ значительно лучше по уровню хоккея, чем АХЛ. Это вторая лига мира однозначно»
3вчера, 17:21