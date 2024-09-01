Никитин о Сурине: «Почему бы Егору не стать важной частью «Локомотива» сейчас? У него для этого есть все качества. Он по-хорошему наглый спортсмен»

Игорь Никитин поделился мнением о форварде Егоре Сурине

– Может Сурин в свои 18 лет играть важную роль в команде, или мы его пока переоцениваем?

– У меня был такой опыт с Кириллом Капризовым в ЦСКА. В достаточно юном возрасте он уже был важной частью команды. Наверное, тогда Кирилл еще не играл самую решающую роль, но приносил много пользы.

Почему бы Егору не стать важной частью нашей команды сейчас? У него для этого есть все качества. Главное – спортивная составляющая. Этому не научишь. Он по-хорошему наглый спортсмен, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .