Никитин о Григоренко в СКА: «Вопрос к КХЛ – сто процентов. В «Локомотив» пришел Саня Радулов – он может выиграть по правилам. Подчеркну это слово»

Игорь Никитин высказался о том, почему Михаил Григоренко не перешел в «Локомотив»

В межсезонье ярославский клуб проявлял интерес к нападающему, который в итоге перешел в СКА , подписав договор на 52 миллиона рублей в год, хотя от «Локомотива» сторона хоккеиста просила около 90 миллионов рублей за сезон.

– «Локомотив» делает Григоренко солидное предложение, что-то не получается, стороны не договариваются, а потом Михаил подписывается на гораздо меньшие деньги в СКА. У всех возникают вопросы, а у вас?

– Я это знаю не только по ситуации с Григоренко, поскольку в такой реальности живу давно.

Вопрос должен быть адресован не ко мне или даже другой команде, а непосредственно к лиге. Это сто процентов.

– Мы все хотим, чтобы конкуренция в лиге росла.

– К нам пришел Саня Радулов, и я сказал, что он может выиграть по правилам. Подчеркну это слово. Это тоже стимул, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .