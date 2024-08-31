Никитин о Григоренко в СКА: «Вопрос к КХЛ – сто процентов. В «Локомотив» пришел Саня Радулов – он может выиграть по правилам. Подчеркну это слово»
В межсезонье ярославский клуб проявлял интерес к нападающему, который в итоге перешел в СКА, подписав договор на 52 миллиона рублей в год, хотя от «Локомотива» сторона хоккеиста просила около 90 миллионов рублей за сезон.
– «Локомотив» делает Григоренко солидное предложение, что-то не получается, стороны не договариваются, а потом Михаил подписывается на гораздо меньшие деньги в СКА. У всех возникают вопросы, а у вас?
– Я это знаю не только по ситуации с Григоренко, поскольку в такой реальности живу давно.
Вопрос должен быть адресован не ко мне или даже другой команде, а непосредственно к лиге. Это сто процентов.
– Мы все хотим, чтобы конкуренция в лиге росла.
– К нам пришел Саня Радулов, и я сказал, что он может выиграть по правилам. Подчеркну это слово. Это тоже стимул, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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