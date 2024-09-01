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  • Никитин о Радулове: «Лучше сгореть, чем тлеть все время. Моя задача не заключается в том, чтобы держать его в узде. Надо дать Сане возможность быть самим собой»
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Никитин о Радулове: «Лучше сгореть, чем тлеть все время. Моя задача не заключается в том, чтобы держать его в узде. Надо дать Сане возможность быть самим собой»

Игорь Никитин высказался о работе с форвардом Александром Радуловым

– Ваша команда часто была застегнута на все пуговицы, и ей немного не хватало раскрепощенности. Радулов в этом плане поможет?

– Когда вы его спросите, чего он хочет, то каким будет ответ?

– Побеждать.

– Правильно, выиграть Кубок Гагарина. Одно другому не мешает. Но для завоевания титула нужен баланс. Как сыграл «Металлург», когда было надо?

– Закрылся.

– Но не потому, что так решил, – просто команда умела действовать и в такой манере. «Металлург» это делал по ходу сезона, когда было нужно.

– Вы это умеете лучше всех, но теперь надо слегка раскрыться.

– Да, это мы прекрасно осознаем.

– Энергетика Радулова может быть как созидательной, так и разрушающей силой. Понимаете, как его можно направлять?

– У меня есть практический опыт работы с Саней в ЦСКА. Разные ситуации с ним у нас случались. Но мне самому интересно с такими людьми работать.

Лучше сгореть, чем тлеть все время. Мы уверены, что справимся с этой ситуацией. Радулов всегда был и остается спортсменом.

Моя личная задача не заключается в том, чтобы его держать в узде. Этого с ним делать не надо. Необходимо дать возможность Сане быть самим собой. Главное, чтобы он помогал команде, а она – ему, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoСпорт-Экспресс
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