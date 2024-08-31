Никитин о Козыреве: «Интересно было бы вместе поработать – стараюсь учиться и брать интересное у коллег. Мы смотрели нарезку эпизодов из матчей «Северстали»
Игорь Никитин рассказал, что хотел бы поработать вместе с Андреем Козыревым
– От кого из других тренеров вы бы что-то хотели для себя взять?
– Сразу скажу, что у нас хорошие отношения с Андрюхой Козыревым. Мы с ним друзья.
– Пока непонятно, кто и что у вас друг от друга берет.
– Интересно было бы вместе с ним поработать. У нас раньше имелась такая возможность.
Однако Андрюха был занят в одной организации. Я всегда стараюсь учиться и брать интересное у моих коллег. Почему нет?
– Неужели «Локомотив» будет чем-то похож на нынешнюю «Северсталь»?!
– Мы сейчас сидели и смотрели нарезку эпизодов из матчей «Северстали».
– Серьезно?
– Абсолютно, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости