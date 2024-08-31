Никитин о Козыреве: «Интересно было бы вместе поработать – стараюсь учиться и брать интересное у коллег. Мы смотрели нарезку эпизодов из матчей «Северстали»

Игорь Никитин рассказал, что хотел бы поработать вместе с Андреем Козыревым

– От кого из других тренеров вы бы что-то хотели для себя взять?

– Сразу скажу, что у нас хорошие отношения с Андрюхой Козыревым. Мы с ним друзья.

– Пока непонятно, кто и что у вас друг от друга берет.

– Интересно было бы вместе с ним поработать. У нас раньше имелась такая возможность.

Однако Андрюха был занят в одной организации. Я всегда стараюсь учиться и брать интересное у моих коллег. Почему нет?

– Неужели «Локомотив» будет чем-то похож на нынешнюю «Северсталь»?!

– Мы сейчас сидели и смотрели нарезку эпизодов из матчей «Северстали».

– Серьезно?

– Абсолютно, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.