Стефан Да Коста: «У Радулова особенный характер. Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он хороший хоккеист и человек, что очень важно»
Стефан Да Коста поделился воспоминаниями об игре с Александром Радуловым
Игроки ранее вместе выступали за ЦСКА.
– Какие воспоминания об игре с Александром Радуловым?
– У него особенный характер. Радулов любит выигрывать.
Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он хороший хоккеист и человек, что очень важно.
– Мог ли Радулов сорваться на партнеров?
– Да. Но всегда хорошо, когда в команде есть такой игрок. Если он кричит на всех, то молодой игрок понимает, что надо больше работать.
Иногда это вредит, но часто помогает команде, – сказал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости