Стефан Да Коста: «У Радулова особенный характер. Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он хороший хоккеист и человек, что очень важно»

Стефан Да Коста поделился воспоминаниями об игре с Александром Радуловым

Игроки ранее вместе выступали за ЦСКА.

– Какие воспоминания об игре с Александром Радуловым?

– У него особенный характер. Радулов любит выигрывать.

Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он хороший хоккеист и человек, что очень важно.

– Мог ли Радулов сорваться на партнеров?

– Да. Но всегда хорошо, когда в команде есть такой игрок. Если он кричит на всех, то молодой игрок понимает, что надо больше работать.

Иногда это вредит, но часто помогает команде, – сказал нападающий «Автомобилиста » Стефан Да Коста .