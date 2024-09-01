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  • Стефан Да Коста: «У Радулова особенный характер. Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он хороший хоккеист и человек, что очень важно»
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Стефан Да Коста: «У Радулова особенный характер. Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он хороший хоккеист и человек, что очень важно»

Стефан Да Коста поделился воспоминаниями об игре с Александром Радуловым

Игроки ранее вместе выступали за ЦСКА.

– Какие воспоминания об игре с Александром Радуловым?

– У него особенный характер. Радулов любит выигрывать.

Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он хороший хоккеист и человек, что очень важно.

– Мог ли Радулов сорваться на партнеров?

– Да. Но всегда хорошо, когда в команде есть такой игрок. Если он кричит на всех, то молодой игрок понимает, что надо больше работать.

Иногда это вредит, но часто помогает команде, – сказал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoАвтомобилист
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoСтефан Да Коста
logoСпорт-Экспресс
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