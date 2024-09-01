Стефан Да Коста: «Хочу играть в России до конца карьеры. Посмотрим, как все будет»

Стефан Да Коста рассказал, где хотел бы завершить карьеру.

35-летний французский хоккеист выступает за российские клубы КХЛ с 2014 года, пропустив только сезон-2017/18.

– Как оцените уровень внутреннего чемпионата Франции по хоккею?

– Он развивается. Становится больше игр, турнир уже интереснее, хотя по-прежнему далек от больших лиг. Но сам факт, что в чемпионате теперь играют 44-45 матчей – огромный шаг вперед. Лига становится профессиональнее.

– У вас есть мечта сыграть в конце карьеры в чемпионате Франции?

– Не знаю. Я хочу играть в России до конца карьеры. Посмотрим, как все будет, – сказал нападающий «Автомобилиста » Стефан Да Коста .