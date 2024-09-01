Стефан Да Коста: «Хочу играть в России до конца карьеры. Посмотрим, как все будет»
Стефан Да Коста рассказал, где хотел бы завершить карьеру.
35-летний французский хоккеист выступает за российские клубы КХЛ с 2014 года, пропустив только сезон-2017/18.
– Как оцените уровень внутреннего чемпионата Франции по хоккею?
– Он развивается. Становится больше игр, турнир уже интереснее, хотя по-прежнему далек от больших лиг. Но сам факт, что в чемпионате теперь играют 44-45 матчей – огромный шаг вперед. Лига становится профессиональнее.
– У вас есть мечта сыграть в конце карьеры в чемпионате Франции?
– Не знаю. Я хочу играть в России до конца карьеры. Посмотрим, как все будет, – сказал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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