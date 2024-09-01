Хоккеист «Автомобилиста» Да Коста: «Мбаппе во Франции такой же популярный, как Зидан. Читаете новости и узнаете, что Килиан ест на обед или где гулял»

Стефан Да Коста сравнил популярность Килиана Мбаппе и Зинедина Зидана

– Вы – болельщик «ПСЖ». Как отнеслись к переходу Килиана Мбаппе в «Реал»?

– Это хорошо для него. И для команды тоже. Клуб не должен зависеть от одного игрока. И иногда, когда в команде нет ни одной суперзвезды, результат даже лучше.

– Насколько Мбаппе популярен во Франции? Его можно сравнить с Зиданом?

– Конечно. Он такой же популярный, как Зидан . С развитием медиа и СМИ Мбаппе – самый известный французский спортсмен.

– Вы говорите, что спорт во Франции не так значим, но мы видим сильные футбольные команды, волейбольную и баскетбольные сборные...

– Во Франции много сильных спортсменов. Но по-настоящему популярен только футбол. Вы читаете новости во Франции и узнаете, что Мбаппе ест на обед или где гулял.

Волейбол тоже популярен. Но что с другими видами спорта? Хоккеем, например. Об этих видах спорта очень мало информации, – сказал нападающий «Автомобилиста » Стефан Да Коста .