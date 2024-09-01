Хоккеист «Автомобилиста» Да Коста: «Мбаппе во Франции такой же популярный, как Зидан. Читаете новости и узнаете, что Килиан ест на обед или где гулял»
– Вы – болельщик «ПСЖ». Как отнеслись к переходу Килиана Мбаппе в «Реал»?
– Это хорошо для него. И для команды тоже. Клуб не должен зависеть от одного игрока. И иногда, когда в команде нет ни одной суперзвезды, результат даже лучше.
– Насколько Мбаппе популярен во Франции? Его можно сравнить с Зиданом?
– Конечно. Он такой же популярный, как Зидан. С развитием медиа и СМИ Мбаппе – самый известный французский спортсмен.
– Вы говорите, что спорт во Франции не так значим, но мы видим сильные футбольные команды, волейбольную и баскетбольные сборные...
– Во Франции много сильных спортсменов. Но по-настоящему популярен только футбол. Вы читаете новости во Франции и узнаете, что Мбаппе ест на обед или где гулял.
Волейбол тоже популярен. Но что с другими видами спорта? Хоккеем, например. Об этих видах спорта очень мало информации, – сказал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий