Хайруллин о целях СКА: «Радовать болельщиков, стараться выигрывать каждую игру, показывать красивый хоккей. И Кубок Гагарина, естественно»

Марат Хайруллин рассказал о целях СКА в новом сезоне

– В каком настроении подходите к началу нового сезона?

– Настроение позитивное. Провели хорошую работу на сборах, плодотворно тренировались месяц. Новички влились в команду. Особых проблем не было.

Поэтому с хорошими надеждами на сезон. Дай Бог, у нас все получится.

– Успели набрать оптимальную форму?

– Плюс-минус – да. Но еще в начале чемпионата через игры наберем. У нас было четыре игры на турнире имени Пучкова . Сейчас немножко отдохнем и, думаю, будем в хороших кондициях.

– Какие цели стоят перед СКА?

– Ха-ха, конечно, это очевидно. Во-первых, радовать наших болельщиков, стараться выигрывать каждую игру, показывать красивый хоккей. И, естественно, наша цель – Кубок Гагарина , – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.