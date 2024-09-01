Хайруллин о целях СКА: «Радовать болельщиков, стараться выигрывать каждую игру, показывать красивый хоккей. И Кубок Гагарина, естественно»
Марат Хайруллин рассказал о целях СКА в новом сезоне
– В каком настроении подходите к началу нового сезона?
– Настроение позитивное. Провели хорошую работу на сборах, плодотворно тренировались месяц. Новички влились в команду. Особых проблем не было.
Поэтому с хорошими надеждами на сезон. Дай Бог, у нас все получится.
– Успели набрать оптимальную форму?
– Плюс-минус – да. Но еще в начале чемпионата через игры наберем. У нас было четыре игры на турнире имени Пучкова. Сейчас немножко отдохнем и, думаю, будем в хороших кондициях.
– Какие цели стоят перед СКА?
– Ха-ха, конечно, это очевидно. Во-первых, радовать наших болельщиков, стараться выигрывать каждую игру, показывать красивый хоккей. И, естественно, наша цель – Кубок Гагарина, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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