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  • Карбери о Мирошниченко: «Хотим, чтобы он забивал 25-30 голов в «Вашингтоне». Иван не должен играть по 10 минут в четвертом звене»
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Карбери о Мирошниченко: «Хотим, чтобы он забивал 25-30 голов в «Вашингтоне». Иван не должен играть по 10 минут в четвертом звене»

Спенсер Карбери высказался о перспективах Ивана Мирошниченко в «Вашингтоне».

В прошлом сезоне 20-летний форвард дебютировал в НХЛ, проведя 21 матч в регулярном чемпионате и набрав 6 (2+4) очков за 12:08 в среднем на льду.

«Хотим, чтобы Мирошниченко стал всесторонне развитым игроком, но еще и тем, кто может быть бомбардиром, забивающим 25-30 голов.

Поэтому мы должны быть уверены, что предпринимаем все необходимые для этого шаги, а не ставить Ивана в ситуацию, когда он играет по 10 минут в четвертом звене», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoВашингтон
logoНХЛ
logoИван Мирошниченко
logoСпенсер Карбери
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