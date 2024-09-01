Карпов о причинах перехода в «Сибирь»: «Потолок зарплат появился. Игроки расходятся в разные команды, клубы становятся сильнее»
Максим Карпов высказался о причинах перехода в «Сибирь».
32-летний форвард перешел в новосибирскую команду после расторжения контракта с «Металлургом».
– Вы на протяжении всей карьеры играли в топ-клубах, поэтому хотелось бы узнать, что именно перевесило в пользу «Сибири»?
– Наверное, тот факт, что появился потолок зарплат. Сейчас очень много игроков расходятся в разные команды, так что, думаю, тут ничего страшного.
Все команды становятся сильнее из-за потолка, – сказал форвард «Сибири» Максим Карпов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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