Кудашов о Комтуа: «Динамо» получило игрока, который может залезть под кожу. Каждый нападающий должен стараться это сделать – забить гол, вывести кого-то из равновесия»

Алексей Кудашов поделился мнением о форварде Максиме Комтуа.

– В лице Комтуа наконец-то мы получили игрока, который может кому-то залезть под кожу. Что касается его удалений, то он правила не нарушает, если вот так разобраться. Ну, будет внимательнее.

– А Пакетт не был таким человеком?

– Вот теперь их двое, а должно быть четыре, потому что четыре звена, значит, нам нужно еще двух таких найти.

Шутки шутками, но это совершенно разные игроки, и вообще каждый нападающий должен стараться это сделать – забить гол, принести пользу команде, вывести кого-то из равновесия. Это совершенно нормально.

Если внимательно посмотреть, то у нас много таких игроков, кто старается этим заниматься, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .