Кудашов о Комтуа: «Динамо» получило игрока, который может залезть под кожу. Каждый нападающий должен стараться это сделать – забить гол, вывести кого-то из равновесия»
Алексей Кудашов поделился мнением о форварде Максиме Комтуа.
– В лице Комтуа наконец-то мы получили игрока, который может кому-то залезть под кожу. Что касается его удалений, то он правила не нарушает, если вот так разобраться. Ну, будет внимательнее.
– А Пакетт не был таким человеком?
– Вот теперь их двое, а должно быть четыре, потому что четыре звена, значит, нам нужно еще двух таких найти.
Шутки шутками, но это совершенно разные игроки, и вообще каждый нападающий должен стараться это сделать – забить гол, принести пользу команде, вывести кого-то из равновесия. Это совершенно нормально.
Если внимательно посмотреть, то у нас много таких игроков, кто старается этим заниматься, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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