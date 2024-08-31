  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о предсезонных турнирах: «В 90-х мотивацией победить в них были хорошие призы: машины, мебель, телевизор. Сейчас такой мотивации нет. Риск потерять игроков из-за травмы очень большой»
0

Разин о предсезонных турнирах: «В 90-х мотивацией победить в них были хорошие призы: машины, мебель, телевизор. Сейчас такой мотивации нет. Риск потерять игроков из-за травмы очень большой»

Андрей Разин поделился мыслями о предсезонных турнирах КХЛ.

«Хочу обосновать свое мнение относительно предсезонных турниров.

В 90-х, когда стали набирать популярность такие турниры, мотивацией победить в них были хорошие призы: машины, мебель, телевизор, внушительный призовой фонд. Сейчас такой мотивации нет.

Риск потерять хоккеистов из-за травмы, когда команда играет 2, 3, а иногда и 4 дня подряд, очень большой. Вы сами видите, что многие команды, сыграв вечернюю игру, на следующий день выставляют резервный состав.

Команда СКА очень умно поступила, играя свой домашний турнир через день. Но такой возможности так поступить у других команд нет. Зачем тренерам рисковать хоккеистами, если на первой игре чемпионата никто не вспомнит, как играли на предсезонке?

Мотивация выиграть домашний турнир перед своими болельщиками, конечно, остается. Мы хотели это сделать... И, конечно, Мемориал Ромазана – это не только турнир, но и дань памяти великому человеку! Но можно его переформатировать. К примеру, сыграть с «Трактором» две игры, одну в Челябинске, вторую в Магнитогорске. По итогам определить чемпиона.

Или мы едем в Челябинск на одну игру, «Трактор» едет в Уфу, «Салават» едет к нам. Три игры, три дерби, полные трибун! И самое главное – хоккеистов легче настроить, они не будут терять концентрацию, процент получить травму в разы меньше», – написал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Андрея Разина
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoТрактор
травмы
болельщики
logoКХЛ
Турнир имени Пучкова
Мемориал Ромазана
logoАндрей Разин
деньги
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский о хите Абросимова: «Чистый силовой прием. Это хоккей, ребята бьются за место в составе. Если собираешься в поддавки играть, не стоит на лед выходить. Главное – чтобы все было по правилам»
2сегодня, 04:55
Андрей Коваленко о хите Абросимова: «Нормальный силовой прием. Но тренер – очень нервная профессия. Вот у Разина нервы и не выдержали. Бывает»
сегодня, 04:25
Кожевников об отказе Разина доиграть матч с «Нефтехимиком»: «Парень поймал чистый звездняк, и Кудашов тоже. Корону надо посшибать, вот и все»
18вчера, 14:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семья Годро: «Мы потеряли двух мужей, отцов, сыновей, товарищей по команде, двух действительно замечательных людей. Мы получаем ваши сообщения, ценим ваши молитвы»
343 минуты назад
Серебряков о конкуренции в СКА: «Самое главное для нас – Кубок Гагарина. Мы с Плешковым сделаем все, чтобы команда выигрывала каждый матч»
2сегодня, 08:58
Олег Браташ: «Не согласен, что СКА с Кузнецовым и «Локомотив» с Радуловым – фавориты. Один в поле не воин. Задача «Лады» на сезон – Кубок Гагарина»
7сегодня, 08:33
Бутчер о том, обеднели ли турниры без сборной России: «Безусловно. США важно играть с сильными командами»
сегодня, 08:19
Кубок мэра Москвы. ЦСКА против «Торпедо», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом»
2сегодня, 08:08
Широков будет капитаном «Сибири» в сезоне-2024/25. Коротков, Бек, Белоусов и Пьянов – ассистенты
5сегодня, 07:59
СКА отдаст 20-летнего Синяткина в аренду «Куньлуню» (Михаил Зислис)
7сегодня, 07:44
Минское «Динамо» поздравило Лукашенко с 70-летием: «Ваша деятельность на благо Беларуси заслуживает уважения. Вы пример несгибаемой воли, сильного характера и заботы о каждом гражданине»
9сегодня, 06:51
Ларионов о смерти Годро: «Я в шоке. Выдающийся игрок, хороший парень Джонни Хоккей. Задаешься вопросом – за что, почему, но так распоряжается всевышний»
10сегодня, 06:42
Олег Леонтьев: «У Киселевича сотрясение. Мы потеряли его на две-три недели, думаю. Панин провел силовой прием в пределах правил, никаких претензий к нему нет»
4сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
Андронов о новом сезоне: «Многие ребята из Америки вернулись. Очень много хороших команд. Чемпионат будет интересный»
127 минут назад
Андрей Назаров: «Межсезонье получилось богатым на звездные трансферы. Жду от регулярки много непредсказуемых результатов, борьбы, конкуренции и побольше болельщиков на трибунах»
135 минут назад
Гру о Кравцове: «Виталий очень талантлив. Он движется в правильном направлении. У него есть все, чтобы провести сезон на хорошем уровне»
сегодня, 08:46
Коробов подписал полноценный контракт с минским «Динамо» на год
сегодня, 07:52
Гендиректор «Авангарда» о презентации команды: «Это было незабываемо. После выхода на сцену все говорили друг другу одно – ради таких болельщиков готовы отдать все, что умеют»
1сегодня, 07:27
Терещенко о травме Вовченко: «Силовой прием Абросимова был в пределах правил. Но это предсезонный турнир. Стоит уважать друг друга и действовать чуть аккуратнее»
2сегодня, 07:17
Кудашов об игре 17-летнего Рябкина: «Этот год у него – вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте – он набирается опыта»
1сегодня, 06:59
Шарыченков об игре Федотова за ЦСКА: «Поначалу Ивану было тяжело, год без хоккея – это не шутка. Но потом он вернулся на свой высокий уровень, выручал команду»
1сегодня, 06:33
Тертышный о Гру: «Тактика, которую он прививает, приносит успех и команде, и каждому игроку. Я раньше проседал в некоторых моментах, а сейчас многому учусь»
1сегодня, 06:21
Трямкин о сохранении костяка «Автомобилиста»: «Это важно в плане микроклимата. Есть чувство плеча рядом – мы можем положиться друг на друга»
сегодня, 05:59