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  • Андрей Назаров: «Межсезонье получилось богатым на звездные трансферы. Жду от регулярки много непредсказуемых результатов, борьбы, конкуренции и побольше болельщиков на трибунах»
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Андрей Назаров: «Межсезонье получилось богатым на звездные трансферы. Жду от регулярки много непредсказуемых результатов, борьбы, конкуренции и побольше болельщиков на трибунах»

Андрей Назаров поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Украшением всей предсезонки являются яркие матчи Кубка мэра Москвы, это действительно интересные встречи с солидным подбором участников. Видно, что некоторые команды еще не на пике формы, но доберут ее по ходу сезона, это поправимо.

В целом же межсезонье получилось активным и богатым на звездные трансферы, поэтому жду от стартующего регулярного чемпионата много непредсказуемых результатов, борьбы, конкуренции и побольше болельщиков на трибунах, ведь в хоккей играют именно для зрителя.

Тем более что людям сейчас нужно отвлечься и получить заряд положительных эмоций. Наши недруги не дремлют, постоянно стараются доставить нам проблем, но мы, встав спина к спине и сплотившись вокруг нашего национального лидера, обязательно будем двигаться только вперед и в итоге победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
болельщики
logoАндрей Назаров
Кубок мэра Москвы
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logoЧемпионат.com
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