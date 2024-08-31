Серебряков о конкуренции в СКА: «Самое главное для нас – Кубок Гагарина. Мы с Плешковым сделаем все, чтобы команда выигрывала каждый матч»

Вратарь Никита Серебряков высказался о конкуренции в СКА.

– Как оцените подготовку к новому сезону?

– Отлично. Провели хорошие тяжелые циклы и в плане физики, и на льду были тренировки. Турнир провели, где была игровая практика. Хорошо подготовились и думаю, что будет интересный сезон.

– Нет ли опасений перед стартом из-за большого количества пропущенных шайб на турнире имени Пучкова?

– Это летний турнир, где ребята еще притираются друг к другу, к тактике. Поэтому это нормально.

Еще раз говорю, это летний хоккей, где мы находимся под нагрузками. Это рабочий процесс. Сейчас притремся друг к другу и думаю, что все будет хорошо.

– В ходе турнира имени Пучкова излишнюю эмоциональность проявил Артемий Плешков. Был ли у вас разговор по поводу этого? Поддержали его?

– Конечно. Мы всегда поддерживаем друг друга и не только условно вратарь-вратаря, но и вся команда.

Как бы это парадоксально ни было и смотрится не всегда красиво, я могу это понять, потому что я тоже вратарь эмоциональный, тоже так себя раньше вел, чтобы выплеснуть энергию, перезагрузиться – для меня, по крайней мере, было так.

Естественно, мы поддержали Артемия. Такое бывает. Наверное, не надо заострять на этом внимание. Впереди много игр, где нужно будет показать свою лучшую игру, выиграть. Поэтому все еще впереди.

– Есть мнение, что между вратарями не может быть дружбы из-за конкуренции. Как с этим обстановка в СКА?

– Понятное дело, что все хотят играть – это естественно. Но для нас самое главное – это Кубок. Думаю, что если один вратарь будет выигрывать, то другой будет понимать, что это конкуренция, игра идет, это нормально.

Опять же, самое главное для нас – это Кубок . Поэтому мы с Артемием готовимся и сделаем все, чтобы команда выигрывала каждый матч, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.