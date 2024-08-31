Бутчер о том, обеднели ли турниры без сборной России: «Безусловно. США важно играть с сильными командами»
Уилл Бутчер высказался касательно отстранения России от турниров.
– У тебя был успешный опыт в сборной США – вы взяли бронзу. Хочется вернуться в национальную команду?
– Если мне когда-то предложат сыграть на чемпионате мира, то я, разумеется, соглашусь. Но это вряд ли: я слишком старый для национальной команды, там таковыми считают всех, кому больше 24 лет (смеется).
– Ты считаешь, что без сборной России международные турниры обеднели?
– Безусловно. Сборной США важно играть с сильными командами, какой является команда России. Мне хотелось бы, чтобы на турнирах выступали все сильнейшие, – сказал защитник «Барыса» Уилл Бутчер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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