Бутчер о том, обеднели ли турниры без сборной России: «Безусловно. США важно играть с сильными командами»

Уилл Бутчер высказался касательно отстранения России от турниров.

– У тебя был успешный опыт в сборной США – вы взяли бронзу. Хочется вернуться в национальную команду?

– Если мне когда-то предложат сыграть на чемпионате мира, то я, разумеется, соглашусь. Но это вряд ли: я слишком старый для национальной команды, там таковыми считают всех, кому больше 24 лет (смеется).

– Ты считаешь, что без сборной России международные турниры обеднели?

– Безусловно. Сборной США важно играть с сильными командами, какой является команда России. Мне хотелось бы, чтобы на турнирах выступали все сильнейшие, – сказал защитник «Барыса » Уилл Бутчер .