Ларионов о смерти Годро: «Я в шоке. Выдающийся игрок, хороший парень Джонни Хоккей. Задаешься вопросом – за что, почему, но так распоряжается всевышний»

Игорь Ларионов высказался о гибели нападающего Джонни Годро.

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения .

«Я тоже нахожусь в шоке. Когда ты получаешь известия о любом человеке, который уходит раньше времени из жизни, тем более в нашем хоккейном мире, это всегда отбрасывает тебя назад в тот момент, когда наши детройтские ребята – Вячеслав Фетисов , Владимир Константинов , Сергей Мнацаканов – попали в аварию.

Я отправил сообщение [президенту «Коламбуса»] Джону Дэвидсону от команды и от себя лично.

Это трагедия, которую трудно описать словами, это горе для их семей, для всего хоккея. Выдающийся хоккеист, хороший парень Джонни Хоккей...

Ты задаешься вопросом – за что, почему, но так распоряжается всевышний», – сказал главный тренер «Торпедо », трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе