Ларионов о смерти Годро: «Я в шоке. Выдающийся игрок, хороший парень Джонни Хоккей. Задаешься вопросом – за что, почему, но так распоряжается всевышний»
31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
«Я тоже нахожусь в шоке. Когда ты получаешь известия о любом человеке, который уходит раньше времени из жизни, тем более в нашем хоккейном мире, это всегда отбрасывает тебя назад в тот момент, когда наши детройтские ребята – Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов – попали в аварию.
Я отправил сообщение [президенту «Коламбуса»] Джону Дэвидсону от команды и от себя лично.
Это трагедия, которую трудно описать словами, это горе для их семей, для всего хоккея. Выдающийся хоккеист, хороший парень Джонни Хоккей...
Ты задаешься вопросом – за что, почему, но так распоряжается всевышний», – сказал главный тренер «Торпедо», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
Трагедия в НХЛ: звезда «Коламбуса» и его брат погибли в автокатастрофе
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