Шарыченков о буллитах Кузнецова с замедлением: «Он проваливает вратаря, ждет, когда дернется – свободное место для шайбы всегда найдешь, каким бы большим голкипер ни был»
– В КХЛ много разговоров о возвращении Евгения Кузнецова – в СКА. Вы же с ним пересекались в сборной России лет десять назад, когда Олег Знарок вызывал вас из своего «Динамо»?
– Нет, вместе сыграть не удалось. В последний момент перед минским чемпионатом мира я не попал в состав, поэтому на несколько дней на сборе разминулись.
Но я знаю Кузнецова, это большой мастер. Его возвращение – большой плюс и для клуба, и для всей КХЛ.
– Специалисты считают, что его фирменный медленный буллит не сработает против таких крупных голкиперов, как вы или Федотов, поскольку с габаритами под два метра вы полностью перекрываете ворота. Это так?
– Нет, это не так. Кузнецов на буллитах работает на паузе, проваливает вратаря, ждет, когда он дернется. В такой ситуации свободное место для шайбы всегда найдешь, каким бы большим голкипер ни был.
– Тогда как остановить Кузнецова?
– Все дело в психологии, а также в технике. Нужно быть уверенным в своем стиле, подавить им соперника. Но это все советы со стороны, на бумаге. На льду все сложнее.
– В предстоящем сезоне надеетесь встретиться с Кузнецовым на льду?
– Много тренируюсь, нахожусь в хорошей форме, а для вратаря 32 года – это едва ли не возраст расцвета. Но нужно учесть, что сегодня в КХЛ из ребят с опытом и именем можно составить целую команду безработных. Все мы пашем, заряжены – и ждем своего шанса, – сказал Александр Шарыченков, в данный момент являющийся неограниченно свободным агентом.
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