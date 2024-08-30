Ротенберг о турнире Пучкова: «За неделю в Ледовом побывали 45 тысяч человек – отличный показатель. СКА завершил предсезонку с кубком, завтра презентуем команду в клубе «Репино-Ленинское»

Роман Ротенберг доволен посещаемостью матчей на турнире Пучкова.

Петербургский клуб выиграл турнир имени Николая Пучкова, уступив в четвертом матче России U23 (3:4 Б).

«Завершаем предсезонку с Кубком турнира имени Николая Георгиевича Пучкова! Маленьким кубком, из которого вырастут большие победы!

Для нас это важный успех – он показывает, что мы на верном пути. Весь август усердно готовились, провели множество продуктивных микроциклов в Новогорске, в Сочи, на объектах «Газпрома» в Красной Поляне.

Проверили в деле наработанное на турнире имени Пучкова, а уже завтра презентуем нашу команду в загородном клубе «Репино-Ленинское».

Хочу от всей души поблагодарить всех наших игроков за честный труд на сборах. Хочу поблагодарить тренеров и персонал. Всех, кто прошел с нами этот непростой, но очень продуктивный месяц.

Спасибо нашим болельщикам, которые приходили на презентацию Евгения Кузнецова , на матчи турнира Пучкова и изо всех сил поддерживали нас. За эту неделю в Ледовом побывали 45 тысяч человек – отличный показатель для летнего турнира.

Дорогие болельщики, вы даете нам энергию для покорения самых высоких вершин!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.