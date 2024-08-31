Троц об Аскарове: «У него невероятные физические данные, но у элитных вратарей выдающиеся менталитет, психология – не уверен, что Аски на этом уровне»
«Нэшвилл» ранее обменял российского голкипера в «Сан-Хосе» на форварда Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.
«Аски станет отличным вратарем, потому что у него невероятные физические навыки, и он очень уверен в себе – все это так.
Но если поговорить с элитными вратарями, они не будут говорить о выдающихся физических данных. Они будут говорить о выдающемся менталитете, психологии, подготовке и подобном. И я не уверен, что он уже на этом уровне.
Я знаю это благодаря многолетней работе с Митчем Корном (тренер вратарей в «Нэшвилле» – Спортс’‘), которого считаю лучшим в своем деле.
Ментальная, физическая и эмоциональная части должны достичь очень зрелого состояния, чтобы обеспечить стабильность в игре. Вы видите некоторых вратарей, которые немного не в балансе, и им трудно достичь стабильности, но как только они находят этот баланс, они становятся очень стабильными и могут стать первыми номерами.
Так что, думаю, Аски еще не совсем там. Достигнет ли он этого? О, да, обязательно, если он приложит усилия и сделает все необходимое», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
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