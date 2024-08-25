Никита Щитов: «Аскаров перспективный, способен играть на элитном уровне НХЛ. Если будет доверие тренера, может стать основным в «Сан-Хосе»
Никита Щитов высказался о переходе Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».
«Нэшвилл» обменял вратаря в «Шаркс» 23 августа.
«Отличный обмен для Ярослава. В «Нэшвилле» были сильные конкуренты на вратарской позиции, и заявить о себе было куда меньше шансов, чем в «Сан‑Хосе».
В Калифорнии он может вполне раскрыться, он все еще перспективный вратарь, способный играть на элитном уровне НХЛ. Если будет доверие тренера, помощь партнеров, он может стать основным голкипером «Сан‑Хосе» и построить достойную карьеру за океаном.
Не у всех получается там стартовать с ходу, многие пробивались в топ через АХЛ, не удивлюсь, если и у Аскарова получится. Хорошо, что он не сдается, теперь у него есть все шансы проявить свои лучшие качества», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.