Еще один наш топ-вратарь в НХЛ? Аскарова наконец-то отпустил «Нэшвилл» – в основу «Сан-Хосе»

За ним будет лично следить Набоков.

Межсезонье НХЛ насыщено переходами русских игроков, и прошлой ночью состоялся еще один обмен. Один из самых перспективных вратарей НХЛ – Ярослав Аскаров – оказался в перестроечном «Сан-Хосе».

Этот трейд точно не назовешь неожиданным: о том, что молодому вратарю тесно в одном клубе с Юусе Саросом, говорили давно. Объясняем, что привело к сделке, и пытаемся понять, пойдет ли она на пользу Ярославу.

В «Нэшвилле» у Аскарова почти не было шансов – клуб сделал долгосрочную ставку на Сароса

«Предаторс» выбрали Аскарова на драфте НХЛ-2020 под одиннадцатым номером – и вопросы к этому решению возникли сразу. Причем дело не в перспективах российского вратаря – в них как раз мало кто сомневался.

Тогда казалось, что клуб просто пожадничал и неразумно распорядился выбором: зачем «Нэшвилл» потратил высокий драфт-пик на вратаря, когда в команде отлично развивался 25-летний Юусе Сарос? На момент выбора Аскарова он уже сформировался как первый голкипер: в сезоне-2019/20 сыграл больше Ринне (40 матчей против 36) и был основным в плей-офф.

Аскаров приехал в Северную Америку в 2022 году и сразу занял место в воротах «Милуоки» – фарм-клуба «Нэшвилла» в АХЛ. За две регулярки Ярослав провел 92 игры, отразив 91,1% бросков. Его дважды вызывали на Матч звезд АХЛ, а сезон-2023/24 россиянин завершил вторым в лиге по количеству побед (30) и сухих матчей (6).

Его игру хвалили даже коллеги. «Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова – очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее», – говорил в ноябре 2023-го будущий обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.

Запомнился Ярослав, кстати, не только спасениями, но и поведением вне игры. Например, вот так он праздновал победу по буллитам над «Рокфордом».

В общем, идеальный объект для обожания болельщиками. Проблема лишь в том, что Сарос тем временем вышел на карьерный пик. Он стабильно проводит по 60+ игр за сезон, а для вратарей в нынешнее время это редкость. В таких условиях у Аскарова была возможность зацепиться только за статус бэкапа, но «Нэшвилл» выписал на эту роль Кевина Ланкинена.

Ярославу при этом все же дали дебютировать в НХЛ: 12 января 2023 года он сыграл против «Монреаля» (3:4) и сделал 31 сэйв. В следующем сезоне его выпустили на лед в двух матчах – и Аскаров одержал первую победу в НХЛ, против «Вашингтона» (3:2 Б). Тогда он остановил в буллитной серии даже Евгения Кузнецова с его медленным буллитом и Александра Овечкина.

Но все же было понятно, что ситуация в пользу Аскарова изменится только в случае внезапного ухода Сароса из «Нэшвилла» (или внезапной травмы). Смена генерального менеджера в клубе тоже не помогла Ярославу. Барри Троцу было куда проще расстаться с россиянином (которого на драфте выбирал не он), чем отпускать звездного вратаря и вызывать массу вопросов у болельщиков.

Сам Троц высоко оценивал уровень Аскарова: «Он очень близок, почти готов к НХЛ, но не стоит перемариновывать вратарей. Мы собираемся действовать в интересах организации и при этом способствовать развитию молодого вратаря».

Этим летом все решилось окончательно: Сарос продлил контракт с «Предаторс» на восемь лет, а его бэкапом стал Скотт Уэджвуд, не хватающий звезд с неба, но и третьим сидеть точно не собирающийся. Для Аскарова это означало минимум еще один полный сезон в АХЛ – и на такое российский вратарь не согласился, запросив обмен из клуба.

Аскаров – важный элемент перестройки «Сан-Хосе»: нынешние вратари клуба нестабильны и травматичны

Цена на Аскарова падала (в том числе и из-за малой практики в НХЛ): Троц два драфта подряд пытался получить за него пик в топ-5, но столько никто не заплатил. Запрос обмена от вратаря сбил стоимость еще ниже. В итоге Ярослав вместе с пиком третьего раунда и игроком из ECHL уехал в «Сан-Хосе» за первый раунд «Вегаса», проспекта Давида Эдстрема (32-й номер драфта-2023) и вратаря Магнуса Хрону, который поедет в АХЛ. И пик «Голден Найтс», и Эдстрема клуб ранее получил, обменяв Томаша Гертла.

Не так много за стартера на годы вперед, а именно с такими ожиданиями и покупается Аскаров. «Сан-Хосе» сразу продлил с ним соглашение на 2 года и 2 млн кэпхита – мостик перед возможным большим контрактом в дальнейшем.

Все это прошло при участии Дэна Мильштейна – год назад он начал представлять интересы Аскарова. Агент перед этим заявлял о возможном обмене Ярослава, а ранее в это межсезонье с «Сан-Хосе» подписал контракт другой его клиент – Игорь Чернышов.

Судя по всему, у Мильштейна довольно теплые отношения с руководством «Шаркс» – вот некоторые из его хоккеистов, которые в последние годы оказывались в клубе. И это только если не считать тех клиентов, кто изначально был задрафтован «акулами».

Впрочем, даже эта таблица доказывает, что хорошие отношения ничего не гарантируют без хорошей игры. В «Шаркс» Аскаров должен провести много матчей уже в предстоящем сезоне. В клубе не было другого топового проспекта или готовой звезды на этой позиции, а реализовать потенциал Ярославу поможет Евгений Набоков. Экс-вратарь «Сан-Хосе», «Айлендерс» и «Тампы» занимает сейчас в клубе должность директора по вратарям.

В пользу Аскарова – и нынешний уровень киперов «Шаркс». Маккензи Блэквуд давно не блещет: его лучший сезон – 2019/20, а потом он много пропускал из-за травм, что мешало прогрессу. Витек Ванечек нестабилен: в «Вашингтоне» он на равных соперничал с таким же Ильей Самсоновым, а в «Нью-Джерси» провел два очень разных сезона. В регулярке-2022/23 отражал 91,1% бросков, но потом оборона «Дэвилс» ослабла из-за ухода важных игроков и травмы Хэмилтона – и Ванечек сразу сильно сдал.

Пока не очень понятно, пойдет ли «Сан-Хосе» в сезон с тремя вратарями (как «Монреаль» в прошлом году) или же произойдет новый обмен. Аскаров явно считает себя готовым к равной конкуренции, а значит важнейшим для него станет тренировочный лагерь в сентябре.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир не исключает и вариант, при котором Ярослав все же начнет в АХЛ, а потом получит шанс в основе. Но и Ванечек, и Блэквуд на истекающих контрактах – их обмен по ходу сезона более чем вероятен.

В «Шаркс» Аскаров не заскучает: в прошлом сезоне клуб был худшим в НХЛ по количеству допущенных бросков за матч (35,1). Осталось понять, справится ли Ярослав с такой нагрузкой.

Фото: Associated Press /Susan Walsh