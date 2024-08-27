Барри Троц: «У «Нэшвилла» был хороший план по развитию Аскарова – на разработку потрачено много часов. Мы собирались вывести Ярослава на самый высокий уровень»
Барри Троц заявил, что «Нэшвилл» разрабатывал план для Ярослава Аскарова
«Предаторс» ранее обменяли российского голкипера в «Сан-Хосе» на форварда Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.
«Не могу сказать, сколько часов наш вратарский отдел потратил на подготовку программы, которую мы собирались предоставить Аскарову. Это разочаровывает, потому что было потрачено много часов.
У нас был действительно хороший план. Мы собирались вывести его на самый высокий уровень.
По этому плану он был бы отличным вратарем в нашей команде, либо он станет отличным голкипером на долгое время уже в другой команде.
«Нэшвилл» – фабрика вратарей. Не думаю, что много голкиперов ушли из нашего клуба, не продлив свою карьеру после работы с нашим вратарским департаментом», – сказал генеральный менеджер клуба Барри Троц.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Tennessean
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