Барри Троц: «У «Нэшвилла» был хороший план по развитию Аскарова – на разработку потрачено много часов. Мы собирались вывести Ярослава на самый высокий уровень»

Барри Троц заявил, что «Нэшвилл» разрабатывал план для Ярослава Аскарова

«Предаторс» ранее обменяли российского голкипера в «Сан-Хосе » на форварда Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

«Не могу сказать, сколько часов наш вратарский отдел потратил на подготовку программы, которую мы собирались предоставить Аскарову. Это разочаровывает, потому что было потрачено много часов.

У нас был действительно хороший план. Мы собирались вывести его на самый высокий уровень.

По этому плану он был бы отличным вратарем в нашей команде, либо он станет отличным голкипером на долгое время уже в другой команде.

«Нэшвилл » – фабрика вратарей. Не думаю, что много голкиперов ушли из нашего клуба, не продлив свою карьеру после работы с нашим вратарским департаментом», – сказал генеральный менеджер клуба Барри Троц .