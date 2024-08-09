Ротенберг о хоккее со странами БРИКС: «В Индии крикет – номер один в плане финансов. Зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой НБА бизнес НХЛ крикет КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ деньги Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможности сыграть в хоккей со странами БРИКС.

– Жива ли идея проведения хоккейного турнира со сборными БРИКС?

– Мы общаемся. Надо провести большую работу. В Индии же спорт номер один это крикет, там большая конкуренция.

Нужно понимать, что крикет в плане инвестиций, финансовых возможностей номер один в мире. У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах.

Хоккейный турнир со странами БРИКС – это долгосрочный проект, где надо идти шаг за шагом.

Сначала надо построить каток, чем мы сейчас и занимаемся, потом открыть детскую школу. Сколько лет создавалась НХЛ, КХЛ, наш хоккей? Поэтому надо идти шаг за шагом и не форсировать события.

Мы работаем и благодарны нашим коллегам из Индии. С ними развиваемся в разных направлениях.

– То есть уже есть план, которого вы придерживаетесь?

– Да, есть план, дорожная карта, которую мы соблюдаем.

Но повторюсь еще раз – это непростой процесс, которому нужно время. С учетом примера крикета и конкуренции, когда на стадион приходит сто тысяч человек.

В Индии же еще хорошо развит хоккей на траве. Сейчас мы работаем, чтобы развивать там хоккей, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

55 комментариев
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Ответ Vasiliy S
> У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах. вот помню топ-25 оплачиваемых спортсменов и крикета там не было. А вот НБА, НФЛ, футбол был мб у кого-то есть статистика по крикету
Highest-paid cricketers of IPL 2024

1. Mitchell Starc (Kolkata Knight Riders): 247.5 million rupees ($2.98m)
2. Pat Cummins (Sunrisers Hyderabad): 205m rupees ($2.46m)
3. Sam Curran (Punjab Kings): 185 million rupees ($2.22m)
4. Cameron Green (Royal Challengers Bangalore): 175m rupees ($2.1m)
5. KL Rahul (Lucknow Super Giants): 170m rupees ($2m)
+91
0
+91
Ответ Vasiliy S
> У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах. вот помню топ-25 оплачиваемых спортсменов и крикета там не было. А вот НБА, НФЛ, футбол был мб у кого-то есть статистика по крикету
А ты видел сколько они в рупиях получают? Никакому НБА такое не снилось.
+85
-3
+82
> У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах.

вот помню топ-25 оплачиваемых спортсменов и крикета там не было. А вот НБА, НФЛ, футбол был

мб у кого-то есть статистика по крикету
+64
-5
+59
Роман старательно вешает лапшу на уши, не загуглив информацию о зарплатах в крикете.
+48
-3
+45
Ответ Артем Зырянов
Роман старательно вешает лапшу на уши, не загуглив информацию о зарплатах в крикете.
Он когда гуглил не заметил что зарплаты были в рупиях а не долларах
Мичел Старк 247,5 млн рупий.
По курсу за один доллар можно купить 99 рупий.
+33
-1
+32
Опять сплошной поток бреда.
+34
-4
+30
Ответ Alex_Polishchuk
Highest-paid cricketers of IPL 2024 1. Mitchell Starc (Kolkata Knight Riders): 247.5 million rupees ($2.98m) 2. Pat Cummins (Sunrisers Hyderabad): 205m rupees ($2.46m) 3. Sam Curran (Punjab Kings): 185 million rupees ($2.22m) 4. Cameron Green (Royal Challengers Bangalore): 175m rupees ($2.1m) 5. KL Rahul (Lucknow Super Giants): 170m rupees ($2m)
Судя по зарплатам, Кокорин входит в пятёрку лучших игроков в крикет)
+29
0
+29
Роттенберг безумно избалованный ребёнок на максималках. Всё что захочет получает и плевать, что он в этом ничего не понимает, да и в принципе не соображает: живёт в своём мире, очень далёком от человеческой жизни...
+19
0
+19
Срочно покажите ему 800 игр в крикет и отправьте в Индию. Безвозвратно
+16
0
+16
Не понимаю, в чем прикол все время выставлять себя идиотом
+14
0
+14
Ответ KaizerSoze
Не понимаю, в чем прикол все время выставлять себя идиотом
Он этого не понимает. Думает, что идиоты - вокруг
+9
0
+9
У самолётных ног есть понимание как развивать дорожную карту хоккея в Индии, всё расходимся по палатам, товарищи сумасшедшие...
+8
-2
+6
Специально посмотрел,а Ротенберг не удосужился. Самая высокоплачиваемая группа А+контракт 65 миллионов рублей,всего 4 игрока,далее группа А, 46 миллионов рублей.( там перевели рупии в рубли,для понимания) Самый высокооплачиваемый и именитый игрок в крикет заработал за карьеру 185 миллионов долларов.В НБА только больше 20 игроков которые заработали за карьеру больше 500 милдионов,а возможно больше. С лигами США никто нигде не сравнится. Нужно большое количество зрителей с хорошим доходом.
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Самые высокооплачиваемые игроки Индийской лиги крикета в 2024 году, доход в год (зарплата + спонсорские) Сачин Тендулкар - 165 миллионов долларов Махендра Сингх Дхони - 127 миллионов долларов Вират Кохли - 122 миллиона долларов Сурав Гангули - 50 миллионов долларов Вирендер Сехваг - 45 миллионов долларов Внимание, вопрос: на фига индусам нужен Ротенберг со своим непонятным хоккеем на льду?
ты чет напутал, это net worth – состояние

по форбсу у Кохли:
Salary/Winnings $2 M
Endorsements $24 M
+6
0
+6
Ответ Евгения Тиунова
Он когда гуглил не заметил что зарплаты были в рупиях а не долларах Мичел Старк 247,5 млн рупий. По курсу за один доллар можно купить 99 рупий.
Да, средний контракт хорошего игрока в крикет - минималка в НХЛ.
+6
0
+6
БРИКС - это если кто забыл, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, и Россия. ОН хочет хоккейный турнир между этими странами!?!?! 🤗🤔🙄😧🤪🤕🤢🤥 Смайлика "лижет" не нашёл. А слов нет.
+4
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может переедешь в индию и будешь поднимать там хоккей
+3
0
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Говорит он,а стыдно почему то мне.
Испанский стыд это кажется называется
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0
+3
Отличная идея! Надо в Курске провести турнир
+4
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+3
Какая-то неправильная дорожная карта; не в том направлении.
+3
0
+3
Ответ KaizerSoze
Не понимаю, в чем прикол все время выставлять себя идиотом
Эффект Даннинга-Крюгера в действии. Ярчайший пример.
+2
0
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И ведь он считает себя адекватным человеком
+2
0
+2
Да безусловно крикет крайне перспективный спорт - потенциальный рынок зрителей аж 4 страны. Надо развивать
+2
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Барон Мюнхгаузен.
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+2
ориентировочная общая заработная плата игрока в крикет в индии 25000 фунтов в месяц
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+2
Ответ Ебздрогыч
Самые высокооплачиваемые игроки Индийской лиги крикета в 2024 году, доход в год (зарплата + спонсорские) Сачин Тендулкар - 165 миллионов долларов Махендра Сингх Дхони - 127 миллионов долларов Вират Кохли - 122 миллиона долларов Сурав Гангули - 50 миллионов долларов Вирендер Сехваг - 45 миллионов долларов Внимание, вопрос: на фига индусам нужен Ротенберг со своим непонятным хоккеем на льду?
Тендулкар же давно закончил карьеру? Скорее всего это состояние за карьеру
+1
0
+1
Ответ Russ Ivan
У самолётных ног есть понимание как развивать дорожную карту хоккея в Индии, всё расходимся по палатам, товарищи сумасшедшие...
Сначала, прочёл у Вас: как РАЗВИДЕТЬ дорожную карту хоккея в Индии)
Очень в тему было)
+2
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Ответ heivani
Какая-то неправильная дорожная карта; не в том направлении.
эта карта в тупик ведет и туда, где нет ничегошеньки
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Интересно, в Индии тоже есть свой Роман Ротенбург, который говорит "сначала надо построить аллея для крикета. Потом детскую школу....".
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Внимание правильный ответ!
Отвечает Некрасов.
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе"
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