Ротенберг о хоккее со странами БРИКС: «В Индии крикет – номер один в плане финансов. Зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах»

Роман Ротенберг высказался о возможности сыграть в хоккей со странами БРИКС.

– Жива ли идея проведения хоккейного турнира со сборными БРИКС?

– Мы общаемся. Надо провести большую работу. В Индии же спорт номер один это крикет, там большая конкуренция.

Нужно понимать, что крикет в плане инвестиций, финансовых возможностей номер один в мире. У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в , НХЛ и во всех американских лигах.

Хоккейный турнир со странами БРИКС – это долгосрочный проект, где надо идти шаг за шагом.

Сначала надо построить каток, чем мы сейчас и занимаемся, потом открыть детскую школу. Сколько лет создавалась , , наш хоккей? Поэтому надо идти шаг за шагом и не форсировать события.

Мы работаем и благодарны нашим коллегам из Индии. С ними развиваемся в разных направлениях.

– То есть уже есть план, которого вы придерживаетесь?

– Да, есть план, дорожная карта, которую мы соблюдаем.

Но повторюсь еще раз – это непростой процесс, которому нужно время. С учетом примера крикета и конкуренции, когда на стадион приходит сто тысяч человек.

В Индии же еще хорошо развит хоккей на траве. Сейчас мы работаем, чтобы развивать там хоккей, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.