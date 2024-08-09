Ротенберг о хоккее со странами БРИКС: «В Индии крикет – номер один в плане финансов. Зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах»
Роман Ротенберг высказался о возможности сыграть в хоккей со странами БРИКС.
– Жива ли идея проведения хоккейного турнира со сборными БРИКС?
– Мы общаемся. Надо провести большую работу. В Индии же спорт номер один это крикет, там большая конкуренция.
Нужно понимать, что крикет в плане инвестиций, финансовых возможностей номер один в мире. У них доходы и зарплаты игроков выше, чем в НБА, НХЛ и во всех американских лигах.
Хоккейный турнир со странами БРИКС – это долгосрочный проект, где надо идти шаг за шагом.
Сначала надо построить каток, чем мы сейчас и занимаемся, потом открыть детскую школу. Сколько лет создавалась НХЛ, КХЛ, наш хоккей? Поэтому надо идти шаг за шагом и не форсировать события.
Мы работаем и благодарны нашим коллегам из Индии. С ними развиваемся в разных направлениях.
– То есть уже есть план, которого вы придерживаетесь?
– Да, есть план, дорожная карта, которую мы соблюдаем.
Но повторюсь еще раз – это непростой процесс, которому нужно время. С учетом примера крикета и конкуренции, когда на стадион приходит сто тысяч человек.
В Индии же еще хорошо развит хоккей на траве. Сейчас мы работаем, чтобы развивать там хоккей, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
1. Mitchell Starc (Kolkata Knight Riders): 247.5 million rupees ($2.98m)
2. Pat Cummins (Sunrisers Hyderabad): 205m rupees ($2.46m)
3. Sam Curran (Punjab Kings): 185 million rupees ($2.22m)
4. Cameron Green (Royal Challengers Bangalore): 175m rupees ($2.1m)
5. KL Rahul (Lucknow Super Giants): 170m rupees ($2m)
вот помню топ-25 оплачиваемых спортсменов и крикета там не было. А вот НБА, НФЛ, футбол был
мб у кого-то есть статистика по крикету
Мичел Старк 247,5 млн рупий.
По курсу за один доллар можно купить 99 рупий.
по форбсу у Кохли:
Salary/Winnings $2 M
Endorsements $24 M
Испанский стыд это кажется называется
Очень в тему было)
Отвечает Некрасов.
"Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе"