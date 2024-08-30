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  • «Калгари» о смерти Годро: «Наши сердца разбиты этой невосполнимой утратой, Джонни был и навсегда останется членом семьи «Флэймс» и любимцем всего Калгари»
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«Калгари» о смерти Годро: «Наши сердца разбиты этой невосполнимой утратой, Джонни был и навсегда останется членом семьи «Флэймс» и любимцем всего Калгари»

«Калгари» выразил соболезнования по поводу смерти Джонни Годро

31-летнего форварда и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах.

«С глубоким прискорбием мы оплакиваем трагическую смерть нашего друга Джонни Годро и его брата Мэттью Годро. Наши сердца разбиты от этой невосполнимой утраты. Джонни был и навсегда останется членом семьи «Калгари Флэймс» и любимцем всего Калгари.

Нам выпала честь называть Джонни своим товарищем по команде в течение девяти потрясающих лет в «Калгари». Он приехал сюда молодым человеком и вырос не только как суперзвезда на льду, но и как любимый член нашего сообщества.

Невозможно передать боль, которую мы испытываем за жену Джонни Мередит, его детей Ноа и Джонни, родителей Джейн и Гая, сестер Кристен и Кэти, а также всю семью Годро.

Владельцы клуба, руководство, игроки и персонал «Калгари Флэймс» выражают самые искренние соболезнования в это тяжелое время. Вы в наших мыслях и молитвах», – сказано в заявлении «Калгари». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Калгари»
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