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  • Беттмэн о смерти Годро: «Скорбим вместе с «Коламбусом» и «Калгари», многочисленными друзьями Джонни в хоккее и болельщиками по всему миру»
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Беттмэн о смерти Годро: «Скорбим вместе с «Коламбусом» и «Калгари», многочисленными друзьями Джонни в хоккее и болельщиками по всему миру»

Гэри Беттмэн выразил соболезнования по поводу смерти Джонни Годро

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах.

«Семья НХЛ потрясена и опечалена трагическим уходом из жизни нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью.

Хотя заразительная страсть Джонни к игре и его выдающиеся навыки на льду принесли ему прозвище Джонни Хоккей, он был не просто блестящим хоккеистом – он был заботливым отцом и любимым мужем, сыном, братом и товарищем по команде, который внушал любовь каждому человеку, которому посчастливилось встретиться на его пути.

Годро часто рассказывал историю о том, как его отец учил его кататься на коньках в детстве, и он пронес эту же юношескую страсть через все 11 лет в НХЛ. Сильный плеймейкер, Годро семь раз участвовал в Матче звезд НХЛ, где он всегда был любимцем болельщиков, демонстрируя таланты в различных конкурсах, для которых он так хорошо подходил.

Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его жене Мередит, их детям Ноа и Джонни, его родителям Гаю и Джейн, сестрам Кристен и Кэти.

И мы скорбим вместе с его товарищами по команде, членами организаций «Коламбуса» и «Калгари», его многочисленными друзьями в хоккее и бесчисленными болельщиками по всему миру, для которых он оставил незабываемые воспоминания на льду и за его пределами», – сказано в заявлении комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна.

Погибли форвард «Коламбуса» Джонни Годро и его брат. Их сбила машина во время прогулки на велосипедах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
болельщики
происшествия
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logoМатч звезд НХЛ
logoГэри Беттмэн
logoНХЛ
logoДжонни Годро
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