Антон Красоткин: «Цель «Сибири» – Кубок Гагарина. Болельщики давно его заслужили, Новосибирск живет хоккеем»

Антон Красоткин рассказал о целях «Сибири» в новом сезоне

В прошлом году новосибирская команда заняла десятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.

– Многие хоккеисты говорят, что болельщики Новосибирска – особенные. Что именно их отличает?

– В том году нам не удавалось часто показывать хорошую и зрелищную игру, но, несмотря на это, практически на каждом нашем матче был ажиотаж. То есть люди очень любят хоккей и очень переживают, поддерживают нас. За это им огромное спасибо.

– Это самый хоккейный город?

– На моей практике – да. Потому что люди очень давно уже за команду переживают, и они заслуживают больших побед. Всегда полный стадион, всегда шумят, поддерживают нас. Много видишь людей с символикой хоккейного клуба на улицах. То есть город живет хоккеем.

– Другие игроки говорят, что когда слышат «Славься, Сибирь!» во время гимна, то мурашки идут по телу.

– Да, каждый раз, как в первый. Это такая приятная ответственность, что за тебя переживает такое количество людей.

– Чего вы мечтаете достичь с «Сибирью»?

– Первоочередная цель – это выигрывать каждую игру, и так шаг за шагом, шаг за шагом становиться каждый день лучше. Ну и конечно же, стремиться к более глобальным целям. В данный момент – это Кубок Гагарина.

Я считаю, что болельщики «Сибири » его заслужили давно, и мы, как хоккеисты, тоже, – сказал вратарь новосибирской команды Антон Красоткин .