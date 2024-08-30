Вратарь «Сибири» Красоткин: «Наша школа вратарей – ведущая в хоккее. Много российских голкиперов играют в КХЛ, сейчас им доверяют»

Антон Красоткин поделился мнением о российской школе вратарей

– Сейчас во многих клубах КХЛ стали доверять российским вратарям. Пришла мода на наших голкиперов?

– Можно сказать, что наша школа вратарей сейчас ведущая в хоккее. Только на пользу российскому хоккею, что нашим ребятам дают шанс, и они им пользуются.

– В начале карьеры вы сталкивались с тем, что раньше больше доверяли иностранцам?

– Да, было такое, но сейчас доверяют нашим вратарям. Ребята воспользовались шансом. Я очень рад тому, что много российских вратарей играют в КХЛ, – сказал вратарь «Сибири » Антон Красоткин .