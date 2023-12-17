Годро – 4-й действующий игрок из США с 700 очками в НХЛ
Джонни Годро набрал 700-е очко в НХЛ.
Нападающий «Коламбуса» сделал передачу в матче против «Нью-Джерси» (3:6).
Теперь на его счету 700 (236+464) очков в 714 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Джонни Годро стал четвертым действующим игроком из США, достигшим этой отметки.
Ранее это удалось Блэйку Уилеру (931 очко), Джо Павелски (1028) и Патрику Кэйну (1239).
им всем сейчас по 30 лет. Саад и Палат постарше на год-два, но все они с очень хорошего, урожайного драфта - 2011..
Жан-Габриэль Пажо, Наместников, Блейк Коулман,, Бун Дженнер, Ракелл и Дано тоже оттуда.
как и теневой кубковый герой ЧБХ Эндрю Шоу