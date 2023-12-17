Годро – 4-й действующий игрок из США с 700 очками в НХЛ

Джонни Годро набрал 700-е очко в НХЛ.

Нападающий « » сделал передачу в матче против «Нью-Джерси» (3:6).

Теперь на его счету 700 (236+464) очков в 714 играх в регулярных чемпионатах .

стал четвертым действующим игроком из США, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось Блэйку Уилеру (931 очко), (1028) и (1239).