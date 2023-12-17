Годро – 4-й действующий игрок из США с 700 очками в НХЛ

Теги рейтинги Коламбус Джо Павелски НХЛ Патрик Кэйн Блэйк Уилер Джонни Годро Хоккей

Джонни Годро набрал 700-е очко в НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» сделал передачу в матче против «Нью-Джерси» (3:6).

Теперь на его счету 700 (236+464) очков в 714 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Джонни Годро стал четвертым действующим игроком из США, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось Блэйку Уилеру (931 очко), Джо Павелски (1028) и Патрику Кэйну (1239).

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6 комментариев
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что общего у Ландескуга, Юбердо, Джей Ти Миллера, Ньюджент-Хопкинса, Строума, Вильяма Карлссона, Палата, Трочека, Шайфли, Саада, Зибнежада, Кучерова, Джонни Годро, Даги Хэмилтона. Кутюрье и ещё нескольких выдающихся хоккеистов.
им всем сейчас по 30 лет. Саад и Палат постарше на год-два, но все они с очень хорошего, урожайного драфта - 2011..
Жан-Габриэль Пажо, Наместников, Блейк Коулман,, Бун Дженнер, Ракелл и Дано тоже оттуда.
как и теневой кубковый герой ЧБХ Эндрю Шоу
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Маловато для американцев действующих с 700 очками.
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Будет ли у Джонни Годро 1000 очков? И останется ли он в Коламбусе?
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Ответ белая простыня олимпиады
вот Джонни вроде на 8 лет моложе Овечкина, сыграл на несколько матчей большей, а статистика одинаковая)) видимо не такой уж и мертвый Саня. прицел поправит и все сразу наладиться))
Не прицел поправлять надо, а восприятие реальности, карма злая штука
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Ответ белая простыня олимпиады
вот Джонни вроде на 8 лет моложе Овечкина, сыграл на несколько матчей большей, а статистика одинаковая)) видимо не такой уж и мертвый Саня. прицел поправит и все сразу наладиться))
Мёртвый. Такой же мёртвый как и Годро.
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