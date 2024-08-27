«Как говорит Алексей Борисович Миллер, поняли друг друга молча. СКА провалил первый период». Ротенберг о победе над «Северсталью»

Роман Ротенберг вспомнил слова Алексея Миллера после матча СКА

СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче турнира имени Пучкова.

«Северсталь » – быстрая команда. Мы понимали, что нас ждет игра, в которой нужно будет быстро принимать решения.

Наша команда находится под нагрузками, технические моменты не всегда получаются.

Первый период мы провалили (счет был 2:2 – Спортс). Дальше поговорили. Как говорит Алексей Борисович Миллер, поняли другу друга молча.

Второй и третий периоды сыграли на высоком уровне. Произошли такие чудеса.

Оказывается, у нас и ноги есть, и решения мы быстро принимать умеем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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