«Как говорит Алексей Борисович Миллер, поняли друг друга молча. СКА провалил первый период». Ротенберг о победе над «Северсталью»
Роман Ротенберг вспомнил слова Алексея Миллера после матча СКА
СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче турнира имени Пучкова.
«Северсталь» – быстрая команда. Мы понимали, что нас ждет игра, в которой нужно будет быстро принимать решения.
Наша команда находится под нагрузками, технические моменты не всегда получаются.
Первый период мы провалили (счет был 2:2 – Спортс). Дальше поговорили. Как говорит Алексей Борисович Миллер, поняли другу друга молча.
Второй и третий периоды сыграли на высоком уровне. Произошли такие чудеса.
Оказывается, у нас и ноги есть, и решения мы быстро принимать умеем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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