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  • Жена Тарасенко: «Трудный год для нашей семьи, мы пережили столько боли, но Кубок Стэнли у нас во второй раз, и мы можем разделить эту радость с людьми»
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Жена Тарасенко: «Трудный год для нашей семьи, мы пережили столько боли, но Кубок Стэнли у нас во второй раз, и мы можем разделить эту радость с людьми»

Жена Владимира Тарасенко подвела итоги года для своей семьи.

Российский форвард стал обладателем трофея в составе «Пантерс». Тарасенко привез Кубок Стэнли в детский госпиталь во Флориде, а также пожертвовал 10 000 долларов медицинскому центру Broward Health на помощь детям и их семьям.

«Это был очень эмоциональный и трудный год для нашей семьи. Мы пережили столько боли, но в конце концов испытали величайшее благословение. Спасибо нашей замечательной общине во Флориде за то, что подарили нашей семье столько надежды, гостеприимства и любви.

Мы безмерно благодарны за то, что Кубок Стэнли у нас во второй раз и что мы можем разделить эту радость с таким количеством людей, которых по праву нужно чествовать», – написала супруга хоккеиста.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: инстаграм Яны Тарасенко
светская хроника
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девушки и спорт
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