Тарасенко привез Кубок Стэнли в детский госпиталь во Флориде: «То, как ты относишься к людям, возвращается тебе»

Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в детское отделение госпиталя во Флориде

Российский форвард стал обладателем трофея в составе «Пантерс ».

Тарасенко также пожертвовал 10 000 долларов медицинскому центру Broward Health на помощь детям и их семьям.

«Мы верим, что то, как ты относишься к людям, в конце концов, возвращается тебе. Поэтому мы хотели увидеть [этих детей], а также провести вместе как можно больше времени», – сказал экс-форвард «Флориды» Владимир Тарасенко .

В межсезонье 32-летний хоккеист подписал двухлетний контракт с «Детройтом».

Фото: sun-sentinel.com