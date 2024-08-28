Тарасенко привез Кубок Стэнли в детский госпиталь во Флориде: «То, как ты относишься к людям, возвращается тебе»
Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в детское отделение госпиталя во Флориде
Российский форвард стал обладателем трофея в составе «Пантерс».
Тарасенко также пожертвовал 10 000 долларов медицинскому центру Broward Health на помощь детям и их семьям.
«Мы верим, что то, как ты относишься к людям, в конце концов, возвращается тебе. Поэтому мы хотели увидеть [этих детей], а также провести вместе как можно больше времени», – сказал экс-форвард «Флориды» Владимир Тарасенко.
В межсезонье 32-летний хоккеист подписал двухлетний контракт с «Детройтом».
Фото: sun-sentinel.com
Опубликовал: Максим Федер
Источник: WSVN
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