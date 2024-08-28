Тарасенко красиво провел день с Кубком Стэнли: привез детям в больницу и пожарным, которые спасли игрока

И все это во Флориде.

Игроки НХЛ уже вовсю самостоятельно готовятся к новому сезону, но у хоккеистов «Пантерс» есть приятный повод прервать тренировки – не все провели свой день с Кубком Стэнли.

Во вторник чашка дошла до Владимира Тарасенко – и он решил разделить этот радостный момент вместе с медицинским центром Broward Health во Флориде. Нападающий привез трофей в детское реанимационное отделение клиники, чтобы все желающие – и в первую очередь юные пациенты – могли сфотографироваться с ним.

Счастливы, впрочем, были не только дети.

«Мы верим, что то, как ты относишься к людям, в конце концов, возвращается тебе, – обратился к присутствовавшим Владимир Тарасенко. – Поэтому мы хотели увидеть [этих детей], а также провести вместе как можно больше времени». Хоккеист не только устроил праздник, но пожертвовал медицинскому центру 10 тысяч долларов – на помощь детям и их семьям.

Кстати, это были не единственные ребята, кто фотографировался с Кубком Стэнли во вторник. Дальше Владимир повез трофей в подготовительную – в смысле поступления в колледж – школу Сэджмонт в Уэстоне, где, судя по всему, учатся его дети.

К празднику присоединился и полицейский департамент Форт-Лодердейла – солидные дядьки в униформе радовались встрече с кубком так же, как и ученики школы.

В этот день повезло не только полицейским – трофей заехал и в пожарно-спасательную часть. Причем оказалось, не просто так. Одна из сотрудниц службы рассказала в соцсетях любопытную историю:

«Сегодня утром я смогла разделить такой удивительный момент со своими детьми. Владимир Тарасенко во время своего дня с Кубком Стэнли принес его в мою пожарную часть в знак благодарности за то, что наша команда B-Shift спасла его и его ребят из лифта в их новом доме несколько месяцев назад во время плей-офф.

Спасибо большое Владимир и Яна за то, что подумали о нас во время вашего дня с кубком. Было здорово видеть вас, вашу семью и Кубок Стэнли сегодня на нашей станции. Это очень многое значит для двух моих детей-вратарей, меня лично, а также пожарных и полиции Форт-Лодердейла, которые обслуживают наш город».

Кроме того, Тарасенко успел выставить трофей и в молодежной организации «Клубы мальчиков и девочек округа Бровард». которая старается раскрыть потенциал каждого занимающегося у них ребенка – в том числе и из неблагополучных семей.

Одной из последних точек маршрута был зал, в котором занимается Тарасенко – Bommarito Performance Systems. Основатель клуба – Пит Боммарито – тоже раскрыл в соцсетях, почему это место оказалось важным для хоккеиста:

«Влад не только преданный и потрясающий клиент, но и очень близкий друг. Он особенный! Было уникально наблюдать, как он и другие клиенты из «Пантер» – например, Брэндон Монтур – выигрывают кубок для нашего родного города.

Это было интересное путешествие с Владом. Я помню, как встретил его много лет назад – он был расстроен травмой, из-за которой он пропустил почти два сезона, но он был мотивирован. И мотивирован настолько, что сложно вам объяснить. Мы разработали всеобъемлющий план с подробными целями – и он выполнил его полностью! Затем ответил отличным годом карьеры в момент, когда так много людей списали его со счетов. Те, кто близко знаком со мной, в курсе, как я преуспеваю в этих «историях андердогов». Было здорово наблюдать, как он показывает метафорический средний палец «экспертам» в последние несколько лет, продолжая доминировать. И стоять здесь с ним, держа в руках этот Кубок – одно из самых ярких впечатлений в моей карьере».

День для Кубка Стэнли был очень насыщенным, хотя побыть в тесном семейном кругу, загорая на солнце, он тоже успел.

И даже постоять за столом:

А потом еще и встретился с Павлом Бучневичем, который в телеграме специально уточнил: «Руками не трогал) Только фото».

Для Владимира Тарасенко это уже второй завоеванный Кубок Стэнли в карьере – в августе 2019-го он привез чемпионский трофей «Сент-Луиса» в Новосибирск и выставил его в ЛДС «Сибирь».

Начиная с 2022 года, НХЛ запрещает путешествовать чашке в Россию. Но, кажется, даже в таких условиях Тарасенко максимально достойно провел день с трофеем.

Фото: instagram.com/browardhealth , instagram.com/tarasenko.yana , instagram.com/nkanter , instagram.com/pensfanaddict_55 , instagram.com/krystal_wp , instagram.com/bommaritos , instagram.com/soflo_cubano , телеграм-канал Павла Бучневича