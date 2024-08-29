Сизов заработает 10 млн рублей в год по контракту с «Динамо» (Артур Хайруллин)

Зарплата Антона Сизова в «Динамо» Москва – 10 миллионов рублей в год.

Ранее «Металлург » выменял 29-летнего защитника у «Торпедо» и отдал московскому клубу.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, защитник Антон Сизов после перехода в «Динамо » подписал контракт с зарплатой в 10 миллионов рублей в год.

Напомним, в январе 2024 года «Торпедо» отстранило Сизова от участия в матчах.

До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.