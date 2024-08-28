Зарплата Сизова в «Динамо» Москва – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
Антон Сизов заработает 15 миллионов рублей за год в «Динамо».
Ранее «Металлург» выменял 29-летнего защитника у «Торпедо» и отдал московскому клубу.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Сизов в «Динамо» сохранит прежний контракт, его зарплата составит 15 миллионов рублей в год.
Напомним, в январе 2024 года «Торпедо» отстранило Сизова от участия в матчах.
До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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