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Зарплата Сизова в «Динамо» Москва – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Антон Сизов заработает 15 миллионов рублей за год в «Динамо».

Ранее «Металлург» выменял 29-летнего защитника у «Торпедо» и отдал московскому клубу. 

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Сизов в «Динамо» сохранит прежний контракт, его зарплата составит 15 миллионов рублей в год. 

Напомним, в январе 2024 года «Торпедо» отстранило Сизова от участия в матчах.

До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoМеталлург Мг
logoТорпедо
logoКХЛ
logoДинамо
logoАнтон Сизов
деньги
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