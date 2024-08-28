Зарплата Сизова в «Динамо» Москва – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Антон Сизов заработает 15 миллионов рублей за год в «Динамо».

Ранее «Металлург » выменял 29-летнего защитника у «Торпедо» и отдал московскому клубу.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, Сизов в «Динамо » сохранит прежний контракт, его зарплата составит 15 миллионов рублей в год.

Напомним, в январе 2024 года «Торпедо » отстранило Сизова от участия в матчах.

До отстранения он провел 49 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 13» за 22:20 в среднем на льду.