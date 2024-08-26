Николай Заварухин: «СКА есть СКА – берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет?»
Николай Заварухин ответил на вопрос относительно трансферов СКА.
– Удивила ли вас мощная трансферная кампания СКА – возвращение Кузнецова, Зайцева?
– СКА есть СКА. Они берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет? Конечно, не ожидал, что вернется Кузнецов. Насчет Зайцева было понятно.
ЦСКА тоже неплохо усилился – хочется посмотреть, насколько перспективные игроки из АХЛ проявят себя в КХЛ.
Многие команды хорошо усилились, уровень еще больше подравнялся.
Тот же «Куньлунь» подписал сильных иностранцев, Якупова – это будет хорошее усиление, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.