Николай Заварухин: «СКА есть СКА – берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет?»

Теги ЦСКА СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Евгений Кузнецов Никита Зайцев Наиль Якупов Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Заварухин ответил на вопрос относительно трансферов СКА.

– Удивила ли вас мощная трансферная кампания СКА – возвращение Кузнецова, Зайцева?

– СКА есть СКА. Они берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет? Конечно, не ожидал, что вернется Кузнецов. Насчет Зайцева было понятно.

ЦСКА тоже неплохо усилился – хочется посмотреть, насколько перспективные игроки из АХЛ проявят себя в КХЛ.

Многие команды хорошо усилились, уровень еще больше подравнялся.

Тот же «Куньлунь» подписал сильных иностранцев, Якупова – это будет хорошее усиление, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

7 комментариев
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Желаю СКА вылета , как можно быстрее.
+24
-4
+20
Ответ Maksmen1995
Желаю СКА вылета , как можно быстрее.
Все нормальные люди этого желают и верю , что нас большинство ! Ну не должно быть так , не должны всё решать деньги
+17
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+13
Николай Николаич, повторите пожалуйста. Как в прошедшем сезоне)
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СКА и ЦСКА топ, конечно, не поспоришь, но, и вы можете удивить, Николай
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Просто времена такие, армейские клубы надо усилять)
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С точки зрения тренера конечно в этом случае все "пушка-бомба"
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