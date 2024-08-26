Николай Заварухин: «СКА есть СКА – берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет?»

Николай Заварухин ответил на вопрос относительно трансферов СКА.

– Удивила ли вас мощная трансферная кампания СКА – возвращение Кузнецова, Зайцева?

– СКА есть СКА. Они берут лучших игроков. Есть возможность, почему бы и нет? Конечно, не ожидал, что вернется . Насчет Зайцева было понятно.

тоже неплохо усилился – хочется посмотреть, насколько перспективные игроки из АХЛ проявят себя в .

Многие команды хорошо усилились, уровень еще больше подравнялся.

Тот же « » подписал сильных иностранцев, – это будет хорошее усиление, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.