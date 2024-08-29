Душак подписал контракт с «Северсталью» на год
Защитник Джозеф Душак подписал контракт с «Северсталью».
Срок соглашения рассчитан на один сезон.
В июле «Северсталь» выменяла спортивные права на Джозефа Душака у минского «Динамо».
В сезоне-2023/24 защитник провел 60 игр в АХЛ за «Спрингфилд», набрав 38 (9+29) очков при показателе полезности «минус 8».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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