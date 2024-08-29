Душак подписал контракт с «Северсталью» на год

Защитник Джозеф Душак подписал контракт с «Северсталью».

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В июле «Северсталь » выменяла спортивные права на Джозефа Душака у минского «Динамо».

В сезоне-2023/24 защитник провел 60 игр в АХЛ за «Спрингфилд», набрав 38 (9+29) очков при показателе полезности «минус 8».