Глава Татарстана – «Ак Барсу»: «Будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачным. Задача одна – хорошо сыграть»
Глава Татарстана встретился с руководством, тренерами и игроками «Ак Барса»
На встрече также присутствовали руководство и тренеры «Нефтяника», представители министерства спорта и Федерации хоккея Татарстана, тренерский штаб «Барса», «Спутника» и «Ирбиса».
«Сегодня идет переформатирование команды: у нас новый тренер. Но задача при этом остается одна – хорошо сыграть. Наша же задача – болеть за вас.
Будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачным и чтобы у вас было меньше травм. Вы наша команда: какими бы вы не были, мы всегда с вами», – сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.
На встрече Минниханову подарили коробку с новым мерчем. Ее вручил форвард Дмитрий Яшкин. Ранее это делали капитаны команд, но на данный момент у «Ак Барса» нет капитана.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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