Глава Татарстана – «Ак Барсу»: «Будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачным. Задача одна – хорошо сыграть»

Глава Татарстана встретился с руководством, тренерами и игроками «Ак Барса»

На встрече также присутствовали руководство и тренеры «Нефтяника », представители министерства спорта и Федерации хоккея Татарстана, тренерский штаб «Барса», «Спутника » и «Ирбиса ».

«Сегодня идет переформатирование команды: у нас новый тренер. Но задача при этом остается одна – хорошо сыграть. Наша же задача – болеть за вас.

Будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачным и чтобы у вас было меньше травм. Вы наша команда: какими бы вы не были, мы всегда с вами», – сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

На встрече Минниханову подарили коробку с новым мерчем. Ее вручил форвард Дмитрий Яшкин . Ранее это делали капитаны команд, но на данный момент у «Ак Барса » нет капитана.