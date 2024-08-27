Президент «Ак Барса»: «Команда видела, как трудятся наши люди на производстве, как горят делом. Все ждут от вас такого же отношения к работе»

Наиль Маганов высказался о встрече «Ак Барса» с Рустамом Миннихановым

27 августа глава Татарстана встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса».

«Большое спасибо руководству республики за сохранение такой доброй традиции. Я очень рад всех видеть, приветствую всех новичков. Верю, что мы точно добьемся новых успехов и напишем новые страницы в истории хоккея Татарстана.

В этом году исполняется ровно 20 лет, как республика доверила компании «Татнефть» поддержку хоккея, и за это время клуб четыре раза стал чемпионом России, выиграл три Кубка Гагарина, были бронзовые и серебряные медали. «Ак Барс» сегодня – настоящий топ-клуб.

В этом году в команде есть изменения, и сегодня в зале довольно много ребят из всей нашей хоккейной вертикали – и тренеры «Нефтяника», ставшего чемпионом в прошлом сезоне, и представители всей нашей системы: Академии хоккея, «Барса», «Ирбиса», «Спутника». Напутствия Рустама Нургалиевича можно адресовать всем нашим игрокам.

Хочу сказать нашим игрокам, что «Ак Барс» – гордость Татарстана и часть семьи «Татнефти». Очень хочется, чтобы ребята подавали правильный пример детям, всему обществу и следовали ценностям нашей республики и компании.

На вашем примере все должны видеть, как должны вести себя настоящие мужчины, как нужно вести себя на работе и в жизни.

Недавно команда была на юго-востоке Татарстана, все видели, как трудятся наши люди на производстве, как они горят делом. Все ждут от вас такого же отношения к своей работе.

Мы всех пригласили на День нефтяника – и Рустама Нургалиевича, и команду – чтобы вместе отметить наш профессиональный праздник, чтобы ещё раз оценить, какая у нас мощная команда в «Татнефти».

Такому коллективу все задачи по плечу! Удачи вам в сезоне!» – сказал президент «Ак Барса» Наиль Маганов.