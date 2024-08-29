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  • «Академия Михайлова» будет сотрудничать с фондом «Защитники Отечества»: «Это поспособствует патриотическому воспитанию спортсменов, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей»
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«Академия Михайлова» будет сотрудничать с фондом «Защитники Отечества»: «Это поспособствует патриотическому воспитанию спортсменов, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей»

«Академия Михайлова» будет сотрудничать с фондом «Защитники Отечества».

«Это сотрудничество будет способствовать патриотическому воспитанию спортсменов академии. А наши совместные мероприятия будут направлены на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, способствовать формированию любви к спорту и здоровому образу жизни

В Академии мы объединяем усилия для формирования сильных духом и телом спортсменов. Качества, которые наши воспитанники приобретут благодаря таким инициативам, наверняка послужат им в будущем», – сказал генеральный директор академии Виталий Злобин.

Первым партнером «Академии Михайлова» в рамках подписанного соглашения стал Герой России Александр Бойков. Он будет проводить уроки мужества для воспитанников в Новомосковске, а также поддерживать все команды системы на играх в Туле и Тульской области.

«Мы впервые подписали такое соглашение, когда наш ветеран становится лицом хоккея в Туле. Надеемся, что подобная инициатива станет традицией и послужит примером для спортивных клубов и в других регионах», – сказала руководитель тульского филиала фонда «Защитники отечества» Анна Домченко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Вести-Тула»
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детский хоккей
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